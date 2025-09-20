運動雲

龍安蕭柏恩二刀流開轟力壓金潭　欣賞吉力吉撈力量、宋晟睿臂力

▲▼高雄金潭、桃市龍安。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃市龍安。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽少棒組今（20）日在青埔A球場火熱開打，桃市龍安靠著先發投手兼開路先鋒蕭柏恩主投4局失1分，搭配打擊端2支2，包含1支全壘打的好表現，以11比1提前擊敗高雄金潭。

龍安1局下展開攻勢，蕭柏恩、翁郁程觸身球上壘，且對方先發投手送出2次保送，儘管本局並無出現安打，龍安仍拿下1分先馳得點。

2局下龍安攻勢再起，張顥諹率先敲安，加上後續蕭柏恩、林辰恩串聯，龍安再添2分；3局上金潭單局選到3次保送上壘，搭配野手選擇開張團隊第1分。

▲▼高雄金潭、桃市龍安。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲高雄金潭。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

關鍵3局下龍安打線火力大爆發，單局出現5支安打、4次保送，並且藉由蕭柏恩開轟，單局海灌7分奠定勝基；3局上金潭追分無力，下半局龍安再添1分，終場11比1由龍安收下勝利。

談到本場獲勝關鍵，龍安教練特別點名二刀流登場的蕭柏恩，蕭柏恩本場擔任開路先鋒兼先發投手，主投4局用62球，送出6次三振，失1分；打擊端則為4打席全數上壘，包含1支一壘安打、1發全壘打。

▲▼高雄金潭、桃市龍安。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃市龍安蕭柏恩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

龍安教練說：「控球算穩定，因為其實他球速快，但之前他的控球其實不是很穩，然後因為桃園盃可以丟變化球，所以今天有加入一些變化球的配球，結果發現他變化球的控球算還不錯，今天主要是他有辦法去壓制對手。」

教練也透露，他主要教授小球員滑球球系：「曲球滑球系，其實還是看小朋友他們自己怎麼丟比較順，我就跟他們講滑球就是手去轉，曲球可能轉比較多，滑球就是用撇的，看他們哪個變化球比較丟得出來，因為我覺得小朋友你要教他們丟變化球就是可能練1、2個月，你要叫他突然練得很好比較困難，所以今天其實主要是做一個配球，讓人家知道我們不是只有直球，還有變化球。」

▲▼高雄金潭、桃市龍安。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲高雄金潭、桃市龍安。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

蕭柏恩賽後也談到本場投球內容，坦言變化球發揮跟練習時差很多，透露自己在練習時常常投不準，但本場先發能夠有效塞入好球帶，造就了一場先發好投。他也回顧了開轟打席：「那時二、三壘有人，我先打強為主，沒有別設定球路。」

蕭柏恩的偶像是中華職棒中信兄弟外野手宋晟睿與味全龍隊長吉力吉撈．鞏冠：「吉力吉撈的打擊power很大，宋晟睿臂力很好，都很棒。」印象最深刻的是：「宋晟睿是在WBCQ的美技守備，吉力吉撈是在低潮的時候他都能打全壘打。」

關鍵字： 桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽桃園盃

