新北土城大勝韓國石橋　球來就打于侑立3分砲、游日勛偶像林昱珉

▲▼韓國石橋、新北土城。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲韓國石橋、新北土城。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽少棒組今（20）日在青埔A球場火熱開打，新北土城靠著先發投手游日勛3.2局0責失分好投，搭配于侑立單場3支3，包含關鍵3分砲，終場以11比4提前擊敗韓國石橋。

韓國石橋首局即展開攻勢，開路先鋒林俊赫因失誤上壘，第4棒林俊赫敲出中外野方向2分砲先馳得點；下半局新北土城反攻，首棒劉致葳選到保送上壘，但韓國石橋先發投手林勝厚迅速回穩，飆出2K化解危機。

2局下新北土城發起進攻，戴辰恩觸身球上壘，下一棒周晉偉敲安，加上對手出現失誤，將比分扳平為2比2；3局下，土城大軍靠觸身球以及于侑立安打再添1分。

比賽來到關鍵4局下，新北土城徹底打開攻勢，李唯揚、陳柏睿、劉致葳、游日鈞一壘安打起頭，搭配于侑立炸裂第3支安打，1發石破天驚的3分砲，助隊拉開差距，最終土城大軍單局海灌8分進帳。

5局上雖然韓國石橋李潤厚、林勝厚安打再啟攻勢，李泰民也在關鍵時刻擊出帶有打點安打，可惜終場仍無力挽回，以4比11敗給新北土城。

▲▼韓國石橋、新北土城。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

新北土城先發投手游日勛本場主投3.2局用62球，挨4安，送出2次三振，失2分（0責失），賽後教練盛讚他控球表現優秀：「今天他表現算不錯，都有控制住，有盡量丟好球去對韓國隊，因為我們的球沒有很快，就要要求控球。」

對於今日面對韓國繳出好投，游日勛坦言沒有刻意去想對手是誰：「我只是投好就好，盡量做好控球，專心投。」他也透露，自己平常擅長的球路是直球、二縫線、曲球。

▲▼韓國石橋、新北土城。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

游日勛的偶像是目前旅美效力響尾蛇3A的左投林昱珉：「我覺得他很帥，喜歡他每次都『專心投』。」他表示自己入坑的契機正是12強賽時，林昱珉面對日本隊時所展現的王牌風範。

打線關鍵人物于侑立今日繳出3支3好表現，包含1發3分砲。賽後他談到開轟打席：「沒有設定球，就球來就打。」他也透露，自己的父親效力於業餘棒球隊，打球的契機則是看了經典漫畫棒球大聯盟：「蠻熱血的。」

于侑立本場表現近乎完美，但他認為仍有調整之處：「揮空機率太大了。」目前小學5年級的他展望未來，希望自己能夠打入職棒，而擔任一壘重砲的他，也悄悄透露他其實有個「投手夢」，期許在日後比賽能有更多機會登板。

▲▼韓國石橋、新北土城。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲▼韓國石橋、新北土城。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

關鍵字： 桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽桃園盃

