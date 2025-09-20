▲洋基30轟30盜俱樂部再添一員！ 奇澤姆立志挑戰40-40。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）20日在巴爾的摩對金鶯的比賽中，轟出本季第30支全壘打，成為隊史第3位達成單季「30轟30盜」的球員；不過這位兩度入選明星賽的球星坦言，他的目標不僅止於此，而是挑戰更高難度的「40-40」。

奇澤姆回憶，早在一年多前，他還在波士頓的車流中看著時間流逝，準備迎接全新挑戰；如今，他深信加入洋基改變了職業生涯的走向，「我覺得這百分之百推動了我的職業生涯，在各方面都是如此，」奇澤姆說，「贏球的心態、贏球的氛圍，從前台到訓練團隊，所有人都想贏，這正是我從小打棒球時的感覺，也是我需要待在其中、才能變得更成功的環境。」

洋基最早在1975年由邦茲（Bobby Bonds）完成30-30，將近30年後才有索利亞諾（Alfonso Soriano）於2002、2003年連兩季達標；奇澤姆的加入，讓這段傳奇延續到2025年。

總教練布恩（Aaron Boone）表示：「30-30蘊含很多意義，也完全符合他的技能組合，我認為他正在提升自己的影響力，並且持續進步。」

本場比賽，奇澤姆的兩分炮是洋基唯一的得分來源，全隊遭金鶯左投羅傑斯（Trevor Rogers）壓制6局僅敲出一安；布恩說：「我們沒有給他太大壓力，我們把他的用球數拉高，迫使他努力投球，但顯然我們很難對他有所突破。」

雖然洋基目前有三位打者達成單季30轟（奇澤姆30轟、賈吉48轟、格里沙姆33轟），成為繼運動家之後唯一一支擁有三名30轟打者的球隊，但他們在美聯東區仍落後藍鳥3場勝差。

「我希望今天能伴隨勝利，但這仍很棒。」奇澤姆說。

奇澤姆去年7月交易大限前自馬林魚轉戰洋基，本季不僅展現火花，更在傷病困擾下突破極限；他曾因嚴重腹斜肌拉傷缺席28場，也因腹股溝傷勢導致連續39場無法成功盜壘。

即便如此，他仍完成30-30壯舉，並成為本季大聯盟僅有的兩位「30-30男」之一（另一位是大都會的索托）；奇澤姆相信，這只是開始：「我想我從新秀時期就一直這麼說，我認為只要保持健康，40-40就在眼前。」

此役洋基新秀投手沃倫（Will Warren）在第2局被蒙特卡索（Ryan Mountcastle）轟出全壘打，但隨後頂住壓力；然而第6局兩次失誤造成傷害：沃倫未能處理魏斯特伯格（Jordan Westburg）的滾地球，奇澤姆在面對韓德森（Gunnar Henderson）的滾地球時傳球失誤，最終讓兩人都上壘並回到本壘得分。

韓德森在第7局又敲出左外野線的打點二壘安打，進一步拉開比分，洋基在8局留下兩名殘壘，9局奇澤姆遭到艾金（Keegan Akin）再見三振，金鶯4比2順利結束比賽。

「今晚沒能贏球、拉近與藍鳥的差距，確實有點令人沮喪，」奇澤姆最後說：「我們現在心裡想的就是一件事——贏得分區冠軍。」