運動雲

>

洋基30轟30盜俱樂部再添一員！　奇澤姆立志挑戰40-40

▲洋基30轟30盜俱樂部再添一員！　奇澤姆立志挑戰40-40。（圖／路透）

▲洋基30轟30盜俱樂部再添一員！　奇澤姆立志挑戰40-40。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）20日在巴爾的摩對金鶯的比賽中，轟出本季第30支全壘打，成為隊史第3位達成單季「30轟30盜」的球員；不過這位兩度入選明星賽的球星坦言，他的目標不僅止於此，而是挑戰更高難度的「40-40」。

奇澤姆回憶，早在一年多前，他還在波士頓的車流中看著時間流逝，準備迎接全新挑戰；如今，他深信加入洋基改變了職業生涯的走向，「我覺得這百分之百推動了我的職業生涯，在各方面都是如此，」奇澤姆說，「贏球的心態、贏球的氛圍，從前台到訓練團隊，所有人都想贏，這正是我從小打棒球時的感覺，也是我需要待在其中、才能變得更成功的環境。」

洋基最早在1975年由邦茲（Bobby Bonds）完成30-30，將近30年後才有索利亞諾（Alfonso Soriano）於2002、2003年連兩季達標；奇澤姆的加入，讓這段傳奇延續到2025年。

總教練布恩（Aaron Boone）表示：「30-30蘊含很多意義，也完全符合他的技能組合，我認為他正在提升自己的影響力，並且持續進步。」

本場比賽，奇澤姆的兩分炮是洋基唯一的得分來源，全隊遭金鶯左投羅傑斯（Trevor Rogers）壓制6局僅敲出一安；布恩說：「我們沒有給他太大壓力，我們把他的用球數拉高，迫使他努力投球，但顯然我們很難對他有所突破。」

雖然洋基目前有三位打者達成單季30轟（奇澤姆30轟、賈吉48轟、格里沙姆33轟），成為繼運動家之後唯一一支擁有三名30轟打者的球隊，但他們在美聯東區仍落後藍鳥3場勝差。

「我希望今天能伴隨勝利，但這仍很棒。」奇澤姆說。

奇澤姆去年7月交易大限前自馬林魚轉戰洋基，本季不僅展現火花，更在傷病困擾下突破極限；他曾因嚴重腹斜肌拉傷缺席28場，也因腹股溝傷勢導致連續39場無法成功盜壘。

即便如此，他仍完成30-30壯舉，並成為本季大聯盟僅有的兩位「30-30男」之一（另一位是大都會的索托）；奇澤姆相信，這只是開始：「我想我從新秀時期就一直這麼說，我認為只要保持健康，40-40就在眼前。」

此役洋基新秀投手沃倫（Will Warren）在第2局被蒙特卡索（Ryan Mountcastle）轟出全壘打，但隨後頂住壓力；然而第6局兩次失誤造成傷害：沃倫未能處理魏斯特伯格（Jordan Westburg）的滾地球，奇澤姆在面對韓德森（Gunnar Henderson）的滾地球時傳球失誤，最終讓兩人都上壘並回到本壘得分。

韓德森在第7局又敲出左外野線的打點二壘安打，進一步拉開比分，洋基在8局留下兩名殘壘，9局奇澤姆遭到艾金（Keegan Akin）再見三振，金鶯4比2順利結束比賽。

「今晚沒能贏球、拉近與藍鳥的差距，確實有點令人沮喪，」奇澤姆最後說：「我們現在心裡想的就是一件事——贏得分區冠軍。」

關鍵字： MLB紐約洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

５隻海豚輪流量體重　上下岸流暢動作超古溜

熱門新聞

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！

2男子棒球世界排名更新！台灣穩居第2

3打者最新排行　大谷僅列第3遭超車

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

最新新聞

1吳念庭空降打擊王　盼顛覆旅外印象

2簡浩引退哭了　淚謝GM韓駿鎧

3統一獅獻6徽章與《胡金龍傳》致敬

4韓國培林李載昇夯超遠轟又建功

5真的要下課嗎？洪總認為林哲瑄還能打

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

凱樂奪中職生涯首勝超興奮　直呼：團隊棒球讓一切更好

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

古久保肯定凱樂首勝表現　點出一細節仍待調整

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

超萌貓貓店長❤️認真顧店招攬客人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366