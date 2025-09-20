岱縈、若潼聽〈永遠的Lamigo〉紅眼眶　球衣藏小巧思致敬

▲Rakuten Girls岱縈。（圖／截自CPBLTV）

記者蘇嘉偉／綜合報導

樂天桃猿昨（19）日在主場迎戰富邦悍將，8局下結束的換局時間，桃園棒球場忽然響起一首熟悉旋律〈永遠的Lamigo〉。這首滿載回憶的歌曲一播出，現場氣氛瞬間轉為感傷，Rakuten Girls成員岱縈當場紅了眼眶，隊友若潼也面露感傷，引發不少球迷共鳴與關注。另外在賽後，岱縈也透露當天的服裝其實藏有巧思。

這首〈永遠的Lamigo〉承載的是一段不凡的歷史，6年前的同一天，Lamigo領隊劉玠庭正式宣布球隊將由日本樂天集團接手。樂天球團也特地選在這一天重播舊曲，致敬那段從藍衫Lamigo到紅衫Rakuten的深刻轉變，也讓一路走來的啦啦隊女孩與老球迷瞬間情緒潰堤。

▲Rakuten Girls若潼。（圖／截自CPBLTV）

賽後，岱縈也在社群媒體上發文吐露心聲，並透露當天的服裝藏有細膩巧思，他所穿的66號粉色球衣，在背號上方名字欄特別繡上「LU」字，紀念自己在Lamigo時期所使用的藝名「羚小鹿（LU）」。他寫道：「在今天這個特別的日子，也想說聲：我一直都在。」簡單一句話，卻勾起無數人對Lamigo時代的深刻回憶。

其實不只昨日，前一天（18日）樂天球團也在比賽期間播放經典歌曲〈曾經瘋狂〉，向9年前舉辦引退儀式的「台灣鋒砲」陳金鋒致敬。連續2日的安排，球迷在充滿回憶的旋律中，再次感受到那份屬於Lamigo桃猿的熱血與情感。