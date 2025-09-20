大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

Shohei and Mookie go back-to-back! pic.twitter.com/nAhYlE2ymC — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 20, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平今天主場對戰巨人，以「第一棒、指定打擊」身份先發出賽。在前兩打席無功而返後，5局第3打席扛出一發逆轉3分砲，本季全壘打數與費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）的差距縮小至1支。緊接著，貝茲（Mookie Betts）也補上一發陽春砲，兩人聯手「背靠背」開轟，率隊單局灌進4分，5比2領先。

這是大谷翔平本季的第52發全壘打，擊球初速100.2英里（161公里），飛行距離370.0英尺（112.8公尺）。

目前國聯全壘打王爭奪戰由53轟的舒瓦伯暫居領先，與大谷激烈對決。巧合的是，一年前的9月19日，大谷締造傳奇性的「50轟50盜」紀錄，並首次率隊挺進季後賽。就在這個別具意義的日子裡，他再度開轟，將差距縮至只剩1支。

賽前，大谷本季已出賽141場，累積579打數164安打，打擊率.283，擊出51轟、95分打點、138得分、19次盜壘，上壘率.395、長打率.617，OPS達1.011。

這場比賽是道奇本賽季第154戰，他敲出第52轟，換算為單季約54.7轟的節奏，逼近去年創下的個人生涯新高54轟紀錄。

效力道奇長達18年的王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw），在本季結束後即將高掛球鞋。他於主場道奇體育場迎來本季最後一次先發，此役繳出 4.1局被敲4安打、送出6次三振、4次保送、失2分的內容，用球數91球。退場時，全場球迷起立鼓掌並高喊「Kershaw」，向這位傳奇致敬。

Clayton Kershaw, forever a legend. pic.twitter.com/g7A5yVAIvp — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 20, 2025