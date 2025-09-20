桃園盃／開路先鋒兼先發投手高靖翔發威　東園連4局猛攻擊敗新埔

▲北市東園、新北新埔。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽少棒組今（20）日在青埔A球場火熱開打，北市東園靠著連續4局猛攻，以8比2擊敗新北新埔。

東園首局即展開攻勢，開路先鋒高靖翔率先敲安，李文凱觸身上壘，林承宏再添一安，蔡和亞保送，鍾尚軒補上關鍵安打，機關槍串聯單局攻下3分。

1局下新埔很快地展開反攻，王樹成登場選到保送，後續第4棒謝秉叡二壘安打，打回1分。值得一提的是，雖然東園先發投手高靖翔本局失1分，但也飆出3次三振。

2局上東園火力不減，郭予恩保送，高靖翔擊出三壘安打再添1分；2局下新埔靠安打與保送攻占得點圈，但高靖翔連續讓對方擊出無效高飛球，成功化解危機力保不失。

3局上，東園打線並未擊出安打，但靠對方投手控球不穩，單局送出3次保送，成功靠滾地球護送回1分；新埔下半局也有回應，許宸恩一壘安打，謝秉叡敲出單場第2支二壘安打，後續陳思安、康晨希也有安打，該局用4安表現換回1分，改寫比數為東園6比2新埔。

東園火力延續至第4局，首棒打者林承宏敲安，蔡和亞擊出帶有打點二壘安打，後續再靠隊友滾地球回壘，該局進帳2分，隨後新埔追分無力，東園最終以8比2擊敗新埔。

東園二刀流（此役開路先鋒兼先發投手）高靖翔為本場最亮點選手，登場3打席全數上壘，有2支安打包含1支三壘安打，另選到1次保送；在投手端他主投4局用82球，挨7支安打，但飆出3次三振，成功降低傷害，僅掉2分，拿下本場勝投。