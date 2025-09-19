躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟與統一獅今（19日）在台北大巨蛋上演「天王山」二連戰最終戰，兄弟最終靠著詹子賢9下兩出局滿壘時擊出關鍵滾地球造成對方失誤，以1比0險勝；先發洋投羅戈7局10次三振、無失分的表現，成為勝利基石，也獲選單場MVP。

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

羅戈賽後表示，自己從第一局起就因為變化球手感良好而充滿信心，「這個禮拜每一天都有去針對變化球去做練習，準備今天的比賽，很開心結果很好。」

他也直言，這場比賽對他意義非凡：「對我來說，我們的季後賽就是從今天開始，因為從現在開始到球季結束，每一場比賽都非常非常重要，我就是上場盡全力做好每一件事。」

當羅戈7局投完退場時，全場球迷齊聲呼喊他的名字，他坦言感動不已：「當下覺得很特別，因為在一個異國、異地的地方，有這麼多人同時呼喊我的名字，這會是一生的回憶。」

獲選MVP後，羅戈也迎來「落湯雞時刻」；他笑說原本還以為要去潑別人，結果公布是自己得獎：「我現在全身濕濕的，跟落湯雞一樣，那時候想逃跑去躲起來，結果還是被淋濕。」

至於昨天才帶頭潑隊友詹子賢，今天被「反將一軍」，他最後也幽默回應：「昨天看到詹子賢做那個慶祝手勢，覺得對球隊來說很幸運，希望大家一起做這個手勢。」