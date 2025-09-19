運動雲

佐佐木朗希首次中繼出賽　坦言一開始感到「不安」

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／路透）

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

佐佐木朗希今（19）日代表道奇3A出戰水手3A，以第3任投手身分於第5局登板，完成他在日職與美職生涯中的首次中繼出賽，投出1局無安打、1保送、2三振，無失分。賽後他坦言，出場前曾感到不安。

當時球隊以8比0大幅領先，佐佐木從4局下開始在牛棚熱身，登板後首打席即投出99.5英里速球，接連2顆指叉球誘使對手站著被三振；第2位打者面對100.1英里速球也被三振出局；雖然第3名打者獲得保送，但佐佐木隨即用直球讓第4位打者擊出左外野飛球出局，順利結束該局。他在投球時不時回頭望向記分板，確認每球的球速。

賽後佐佐木回顧道：「這是我首次以這種形式（中繼）登板，坦白說，在出場前我有點擔心自己是否能做好準備，不過實際上場時，我能夠投出不錯的球，覺得還算順利。」

對於本場飆出100英里速球，他表示：「應該是投球動作調整得比較好，所以速度也就自然出來了。」

他補充說：「要在短時間內突然讓身體熱起來、調整到理想狀態，確實讓我有些不安，雖然這次原本就決定好要投哪一局，但和先發不一樣的節奏下，能順利讓自己進入狀態，我覺得是很大的收穫。」

最後他說：「與其說是結果怎麼樣，我更開心自己能發揮出該有的表現，球速也出來了，整體感覺比前一次還更好。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希

