克蕭激動落淚！愛妻育兒離不開棒球「以歡呼聲當搖籃曲」

生涯累積222勝，三度榮獲賽揚獎的洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），今（19）日召開記者會，正式宣布本季結束後引退，他在會中深情談及愛妻艾倫，語氣哽咽地表達對他長年支持的感激之情。

記者會一開始，克蕭的笑容轉為激動，18年來的點滴浮上心頭，使他數度落淚：「我想感謝的人真的太多太多了。」克蕭特別提到陪伴自己從戀人、妻子到孩子母親的艾倫，他哽咽地朗讀愛妻今天早上傳來的一段訊息，那是關於她這18年育兒過程與棒球交織的回憶。

「我懷孕、哺乳，將第7局中場休息的歡呼聲當作搖籃曲，陪著孩子度過無數場比賽。我餵副食品、給固齒器、換過滲漏的尿布，邊看比賽、一邊加油。我安撫著鬧脾氣或放聲大哭的孩子，在球場走廊來回奔跑，像瑪麗·包萍一樣從大包包裡拿出各種玩具讓他們開心。我教他們記分板上的數字、棒球規則、販賣部的餐點。」

「我在痛苦的敗戰中流淚，在創紀錄與里程碑時歡呼。我看著孩子們愛上棒球、為球員與自己的爸爸加油。我們一起唱《Take Me Out to the Ball Game》，追逐界外球、閃躲高飛球，也曾把爆米花灑落到樓下觀眾頭上，無數次衝進廁所，道奇球場的員工與引導員早就熟識了。」

這段訊息讓現場氣氛極度感傷，克蕭讀到一半已哽咽，最後說道：「講到這些，我只覺得她真的太了不起了。」他一邊說，一邊用T恤下擺拭去眼淚。

克蕭最後引述《新約聖經》的一句話：「你們無論做什麼，都要從心裡去做，像是為主做的，不是為人做的。」他表示自己一直抱持這樣的信念投入比賽：「全力去做，帶著愛去做，因此，我心中沒有悲傷，反而是滿滿的平靜，因為我已經用盡全力、傾注愛投入這18年的棒球人生，所以我可以很平靜地迎接告別。」