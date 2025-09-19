運動雲

>

克蕭激動落淚！愛妻育兒離不開棒球「以歡呼聲當搖籃曲」

▲▼道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭淚灑記者會。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

生涯累積222勝，三度榮獲賽揚獎的洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），今（19）日召開記者會，正式宣布本季結束後引退，他在會中深情談及愛妻艾倫，語氣哽咽地表達對他長年支持的感激之情。

記者會一開始，克蕭的笑容轉為激動，18年來的點滴浮上心頭，使他數度落淚：「我想感謝的人真的太多太多了。」克蕭特別提到陪伴自己從戀人、妻子到孩子母親的艾倫，他哽咽地朗讀愛妻今天早上傳來的一段訊息，那是關於她這18年育兒過程與棒球交織的回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我懷孕、哺乳，將第7局中場休息的歡呼聲當作搖籃曲，陪著孩子度過無數場比賽。我餵副食品、給固齒器、換過滲漏的尿布，邊看比賽、一邊加油。我安撫著鬧脾氣或放聲大哭的孩子，在球場走廊來回奔跑，像瑪麗·包萍一樣從大包包裡拿出各種玩具讓他們開心。我教他們記分板上的數字、棒球規則、販賣部的餐點。」

「我在痛苦的敗戰中流淚，在創紀錄與里程碑時歡呼。我看著孩子們愛上棒球、為球員與自己的爸爸加油。我們一起唱《Take Me Out to the Ball Game》，追逐界外球、閃躲高飛球，也曾把爆米花灑落到樓下觀眾頭上，無數次衝進廁所，道奇球場的員工與引導員早就熟識了。」

這段訊息讓現場氣氛極度感傷，克蕭讀到一半已哽咽，最後說道：「講到這些，我只覺得她真的太了不起了。」他一邊說，一邊用T恤下擺拭去眼淚。

▲▼道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭與兒子。（圖／達志影像／美聯社）

克蕭最後引述《新約聖經》的一句話：「你們無論做什麼，都要從心裡去做，像是為主做的，不是為人做的。」他表示自己一直抱持這樣的信念投入比賽：「全力去做，帶著愛去做，因此，我心中沒有悲傷，反而是滿滿的平靜，因為我已經用盡全力、傾注愛投入這18年的棒球人生，所以我可以很平靜地迎接告別。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇克蕭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

差點三分砲！大谷「幻影」全壘打掀全場驚呼　修正手感真的開轟

差點三分砲！大谷「幻影」全壘打掀全場驚呼　修正手感真的開轟

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

熱門新聞

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

2柯蕭哭了！引退記者會哽咽道別

3兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

1韓職史上首位外籍「4冠王」投手？

2石橋國小促進台韓交流　3新秀獲指名

3太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒

4道奇2比1勝巨人、魔術數字M6

5弗萊德13K壓制金鶯！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

Passion Sisters新單曲今曝光！　融入台日韓...花朵舞驚豔球迷

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366