兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

▲▼ 平野惠一 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 平野惠一 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟前天（16日）在比賽中出現內野高飛球「五人圍觀掉落地」的匪夷所思場面，總教練平野惠一今天賽前談到這一幕，直言「這樣的play是不被允許的」，更坦言身為總教練感到非常羞愧，「我有非常大的責任」。

事情發生在3局，台鋼第8棒陳世嘉在2好2壞情況下打出一記看似必死的內野高飛球，兄弟投手韋禮加起初伸手指向天空示意，場上內野手隨即退開，似乎將接球責任交給捕手陳統恩，未料陳統恩最後一刻同樣退縮，最終五名守備球員一同目送球落地，讓陳世嘉幸運站上一壘。雖然該局台鋼未能得分，但這個「死裡逃生」的畫面，讓平野惠一無奈苦笑。

平野今天賽前受訪時被問到此play，強調並沒有因此謾罵球員，也沒有生氣，但對於這個畫面感到相當羞愧。他直言，「對我來說，這樣的play是不被允許的。職業選手如果外界看了，會覺得中信兄弟棒球長這樣，身為總教練我會非常羞愧，畢竟我是總教練，出現這樣的play，我有非常大責任。」

他更進一步透露心裡想法，「如果是小飛球沒接到，選手應該要直接下二軍。畢竟每一球都有重大責任，沒接好算失誤就算了，但那一球明明接得到，卻沒有拚命、消極讓給別人，這是更不允許的事情。」

平野認為，目前球隊板凳戰力不足，即使發生這樣的狀況，選手依舊可能在場上出賽，「這也是比較無奈的地方。當然不是全隊集合時應該拿來大聲斥責的話題，但作為總教練，我自己會不斷自責，甚至睡不著，心想我到底是教了什麼樣的棒球？」

平野也希望球員自己要有自覺，「看到當下，我沒有生氣，現在時代不是罵選手、揍人時代。環境允許的話，當然也會想讓球員直接下二軍，但更重要的是，他們自己要知道不該發生這樣的狀況。」

談到這次的守備烏龍，平野惠一指出，不論是誰在場上，都應該要主動去接球，「那顆球也不是超級高，大家應該要有『我要去接』的意識，這才是最重要的。」他同時強調，球隊在本壘與投手丘之間的飛球處理上，早已訂定優先權規則，避免發生混亂，「當然，如果所有人都一股腦衝上去，也可能造成碰撞，所以我們也特別提醒野手，盡量不要讓投手來參與這類play。」

