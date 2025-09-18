▲韋蘭德7局神勇壓制！巨人延長賽力退響尾蛇 中止4連敗保外卡希望。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人18日在Chase Field以5比1擊敗亞利桑那響尾蛇，靠著先發名投韋蘭德（Justin Verlander）7局無失分的神勇先發，以及延長第11局進攻爆發，在系列賽艱難局面下成功止敗，繼續保有國聯外卡希望。

響尾蛇先發普法特（Brandon Pfaadt）主投9局僅被敲1支安打封鎖巨人打線，但巨人終於在第11局由恩卡納西翁（Jerar Encarnación）、柯斯（Christian Koss）與迪佛斯（Rafael Devers）輪番建功攻下分數，最終終結4連敗。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後直言這場勝利至關重要：「我們必須贏下這場比賽，這點毫無疑問。有些比賽就是比較重要，而我想不到有哪一場比今天更重要。」

巨人目前與辛辛那提紅人並列，落後紐約大都會2.5場，爭奪最後一張國聯外卡席次；響尾蛇則距離大都會2場，仍處於追趕位置，靜待大都會稍晚的比賽結果。

能頂住普法特的神投，關鍵就在韋蘭德。這位42歲老將先發7局僅被擊出3安、2保送無失分，締造生涯首次連續4場先發失分不超過1分的紀錄，過去125年來，只有Roger Clemens曾在2005年以42歲以上年紀做到同樣表現。

梅爾文接著提及：「現在幾乎每次他先發，我都能談到某個里程碑，或是超越某些名將——Gaylord Perry、Walter Johnson……這充分說明了他是怎樣的投手，以及他能持續保持如此高水準。」

韋蘭德本季一度陷入低潮，8月21日對聖地牙哥教士被打爆丟掉7分（6責失）後，戰績僅1勝10敗、防禦率4.55，然而他並未放棄。

「過去四個月裡，每天到球場都在想：怎麼走出困境？我該如何調整？問題在哪裡？因為顯然有些地方出問題了，」韋蘭德回憶道，「然後，大約一個月前的一次牛棚，我有了新的想法，結果你們也看到了，所以我很慶幸自己沒有放棄。」

韋蘭德表示，他調整了出手角度，犧牲一些球速換來更多迷惑性，結果在最近4場先發繳出25局、防禦率0.36、WHIP0.92，送出23次三振的驚人成績。

賽季僅剩10場比賽，巨人仍需超越三支球隊，季後賽之路已經不容再失，韋蘭德最後強調，球隊必須延續韌性。

「我們的命運不在自己手中，這不是我們能控制的，」他說，「我們能做的就是贏下盡可能多的比賽，然後再看結果，我們整年都起伏不定，但只要找到一波連勝的方式，我們就能擊敗任何人。」