嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

▲▼嘎琳發文。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

▲ 樂天女孩嘎琳宣布合約期滿退出，球團發聲明反擊不實傳言。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿啦啦隊成員嘎琳（胡佳琳）近日在社群平台發文，宣布合約期滿後將正式退出啦啦隊。她坦言，近期受到大量不實報導與臆測困擾，讓她對娛樂圈徹底失望，決定選擇回歸單純生活。事件延燒後，樂天球團也於今日發表嚴正聲明，強調將蒐證並不排除採取法律行動，以捍衛選手與啦啦隊成員的名譽。

嘎琳在IG限動及長文中指出，近期許多媒體、網友散播與她日常完全不符的消息，「我的生活很單純，每天兩點一線，不應酬、不喝酒，也沒有追求大紅大紫的野心，當初加入啦啦隊只是因為熱愛表演。」

她坦言，因新聞熱度雖帶來更多代言機會，但讓她感到極度不適應，「我不想靠這樣的方式被關注。」最終在與家人討論後，決定不再續約，退出演藝圈。 對於外界關注的緋聞傳言，嘎琳亦在文中澄清，強調相關報導內容均屬子虛烏有。

她感謝一路以來支持的家人、粉絲與球迷，「因為有你們，我才能勇敢走到今天。」

樂天球團今日隨即發表聲明，指出近期除選手外，部分啦啦隊成員也遭到惡意謠言攻擊，甚至有媒體未經查證報導不實內容，對球團、選手及啦啦隊員造成嚴重傷害。球團強調，對於合理批評一向虛心接受，但對惡意抹黑與誹謗行為，已全面蒐證，必要時將訴諸法律，以保障所有成員與球迷的名譽。

聲明最後也再次呼籲外界，維護健全、公正且理性的運動環境，「棒球是一項能凝聚人心、帶來希望的運動，樂天會繼續努力回饋支持我們的球迷。」

▲球團聲明 。（圖／樂天桃猿提供）

球團完整聲明如下

樂天桃猿的選手與團隊一直以來都全力以赴。無論是在場上奮戰，或是在場下努力不懈，其目標都是為了能為球迷們帶來勝利與榮耀。

然而，近期除球團與部分選手接連遭受網友在網路上的惡意放話與攻擊，我們也注意到，部分媒體與網友針對樂天女孩（啦啦隊成員）進行了毫無根據的臆測、不實言論與煽動行為，未經查證甚至報導虛假或基於臆測的內容，對球團、選手以及啦啦隊員造成了嚴重的損害。

這些虛假內容與惡意言論不僅嚴重扭曲事實，更對專業投入的大家造成了巨大的傷害與精神壓力，選手與樂天女孩作為球團的重要一員，始終以敬業精神在比賽中帶給球迷正向能量，不應成為被誹謗中傷的對象。

對於球迷們長期以來的支持與鼓勵，我們深表感謝。無論是進場應援、透過轉播關注，或是在社群媒體上給予正向的鼓勵，都是球團前進的最大動力。

對於合理的批評與建設性的意見，球團一向虛心接受並努力改進。

然而，對於惡意散佈謠言、誹謗攻擊、不實報導、捏造與煽動、人身攻擊與毀謗等行為，球團皆已全面收集相關言論與證據。必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。

樂天桃猿始終相信，棒球是一項能凝聚人心、帶來希望的運動。 我們將持續努力，回饋所有一路支持我們的球迷。同時，也呼籲外界共同維護一個健全、公正且理性的運動環境。

樂天桃猿球團 敬上

關鍵字： 啦啦隊嘎琳樂天球團聲明球迷

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　奔超商摀頸求援：喉嚨一直滴血

