羅伯斯專訪點出山本由伸課題 蒙西是費城3連戰關鍵

▲道奇羅伯斯、山本由伸。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）接受 ABEMA 節目《早安羅伯斯》專訪，暢談球隊季後賽展望與費城人系列戰看點。他特別點名山本由伸的「效率」仍需提升，並盛讚他具備「武士般的殺手直覺」。同時，羅伯斯也指出，費城人三連戰打線的關鍵球員將是蒙西（Max Muncy） 。

本次專訪於道奇主場道奇體育場的「總教練辦公室」進行，羅伯斯分享十月季後賽的應戰祕策，以及 9 月 16 日起與費城人三連戰的焦點。

談到費城人補進終結者杜蘭（Jhoan Duran）後的戰力，羅伯斯，「牛棚很強，打線也很有威力，系列戰將會非常精彩，宛如季後賽氛圍。我們打好比賽就能贏，否則就會輸。」他也強調「不能讓杜蘭登板」，並稱讚舒瓦伯（Kyle Schwarber）今年表現亮眼。

至於先發投手安排（以訪問時資訊為準），羅伯斯透露山本由伸有機會登板，「翔平會不會投，還不確定。」 羅伯斯特別點出山本在 8 月 25 日對教士比賽的氣勢轉變，稱他如今「充滿自信，狀態極佳」。

他更將山本形容為「殺手」，「就像麥可・喬丹、老虎・伍茲，他們眼裡沒有恐懼。由伸和翔平也是如此，必須在對手倒下前補上致命一擊，他就像中世紀武士般的殺手。」

羅伯斯也提出具體課題，「他必須更有效率，若 5 局就投了 90 球，就不可能完投。他有能力投到 7、8 局，關鍵在於增加好球、搶先球數。」

最後，羅伯茲點名蒙西（Max Muncy）將是三連戰的重要角色，「他能擊球、能選保送，也能轟出全壘打，是打線目前欠缺的一塊拼圖。」