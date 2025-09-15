3國啦啦隊首次同台　韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗

▲亞洲職棒交流賽，三國啦啦隊首次同台 韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

2025亞洲職棒交流賽即將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場盛大開打，賽事尚未開打前，台、日、韓三國啦啦隊便率先於記者會中點燃氣氛，展現截然不同的應援文化；台灣樂天女孩、日職東北樂天金鷲的TOHOKU GOLDEN ANGELS，以及韓國KT巫師的Ladywiz首度同台，為比賽增添跨國文化交流亮點。

台灣Rakuten Girls由筠熹與高橋佳帆代表出席，帶來最具代表性的桃猿應援舞，展現地主熱情與魅力；來自日本的「微笑天使」KAO則重現日職應援的儀式感，傳遞力與美兼具的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國Ladywiz則派出兩大人氣女神金吉娜與金海莉，她們搬上韓式招牌舞碼，融入流行歌曲與隊形變化，完美呈現韓國職棒將娛樂與應援結合的獨特特色。

這場「台日韓應援大會師」不僅是啦啦隊文化的交流，更是賽事開打前最吸睛的話題之一；屆時三隊將攜最強陣容登場，並於比賽前安排「跨國啦啦隊聯合應援秀」及互動特區，預計成為吸引球迷進場的重要亮點。

來自KT巫師的金吉娜透露，雖然過去曾多次來台，但一直沒有機會踏上台灣棒球場，「我一直知道台灣球迷很熱情，所以很期待能在現場感受這樣的氛圍。」

她也觀察到日、韓、台應援文化的差異，「日本應援比較偏向全體球迷一起進行，而不是針對個別選手，這次來到台灣我也會好好體驗不同的特色。」

首次訪台的金海莉則表示，自己早就在網路上看過許多台灣啦啦隊的影片，對她們「可愛又充滿能量」的風格留下深刻印象，「真的很開心有機會能親身來到台灣交流，」她更在受訪時分享美食初體驗，直呼小籠包超好吃，甚至還用中文說出「我感動了、好吃」，展現誠意十足的親和力。

除了應援文化交流，韓國啦啦隊也對台灣美食充滿興趣。金吉娜表示此行原本想嘗試火鍋，無奈未能成行，希望下次有機會補上；金海莉則因小籠包而「一口入魂」，直呼台灣美食魅力無法擋。

隨著台日韓啦啦隊的同台亮相，亞洲職棒交流賽尚未開打便已話題十足；三國不同應援文化的交會，加上啦啦隊與球迷的近距離互動，預料將掀起球迷熱烈討論與搶票潮。

▲韓國女神金吉娜、金海莉。（圖／記者胡冠辰攝）

▲韓國女神金吉娜、金海莉。（圖／記者胡冠辰攝）