運動雲

>

3國啦啦隊首次同台　韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗

▲亞洲職棒交流賽／三國啦啦隊首次同台　韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗。（圖／記者胡冠辰攝）

▲亞洲職棒交流賽，三國啦啦隊首次同台　韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

2025亞洲職棒交流賽即將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場盛大開打，賽事尚未開打前，台、日、韓三國啦啦隊便率先於記者會中點燃氣氛，展現截然不同的應援文化；台灣樂天女孩、日職東北樂天金鷲的TOHOKU GOLDEN ANGELS，以及韓國KT巫師的Ladywiz首度同台，為比賽增添跨國文化交流亮點。

台灣Rakuten Girls由筠熹與高橋佳帆代表出席，帶來最具代表性的桃猿應援舞，展現地主熱情與魅力；來自日本的「微笑天使」KAO則重現日職應援的儀式感，傳遞力與美兼具的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國Ladywiz則派出兩大人氣女神金吉娜與金海莉，她們搬上韓式招牌舞碼，融入流行歌曲與隊形變化，完美呈現韓國職棒將娛樂與應援結合的獨特特色。

這場「台日韓應援大會師」不僅是啦啦隊文化的交流，更是賽事開打前最吸睛的話題之一；屆時三隊將攜最強陣容登場，並於比賽前安排「跨國啦啦隊聯合應援秀」及互動特區，預計成為吸引球迷進場的重要亮點。

來自KT巫師的金吉娜透露，雖然過去曾多次來台，但一直沒有機會踏上台灣棒球場，「我一直知道台灣球迷很熱情，所以很期待能在現場感受這樣的氛圍。」

她也觀察到日、韓、台應援文化的差異，「日本應援比較偏向全體球迷一起進行，而不是針對個別選手，這次來到台灣我也會好好體驗不同的特色。」

首次訪台的金海莉則表示，自己早就在網路上看過許多台灣啦啦隊的影片，對她們「可愛又充滿能量」的風格留下深刻印象，「真的很開心有機會能親身來到台灣交流，」她更在受訪時分享美食初體驗，直呼小籠包超好吃，甚至還用中文說出「我感動了、好吃」，展現誠意十足的親和力。

除了應援文化交流，韓國啦啦隊也對台灣美食充滿興趣。金吉娜表示此行原本想嘗試火鍋，無奈未能成行，希望下次有機會補上；金海莉則因小籠包而「一口入魂」，直呼台灣美食魅力無法擋。

隨著台日韓啦啦隊的同台亮相，亞洲職棒交流賽尚未開打便已話題十足；三國不同應援文化的交會，加上啦啦隊與球迷的近距離互動，預料將掀起球迷熱烈討論與搶票潮。

▲韓國女神金吉娜、金海莉。（圖／記者胡冠辰攝）

▲韓國女神金吉娜、金海莉。（圖／記者胡冠辰攝）

▲亞洲職棒交流賽／三國啦啦隊首次同台　韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗。（圖／記者胡冠辰攝）

▲韓國女神金吉娜、金海莉。（圖／記者胡冠辰攝）

關鍵字： 亞洲職棒交流賽金吉娜金海莉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

李楷棋驚喜獲U18全明星　從張育成專屬餵球投手到「最扛工具人」

李楷棋驚喜獲U18全明星　從張育成專屬餵球投手到「最扛工具人」

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

亞洲職棒交流賽11月桃園開戰　台日韓三強對決門票9/23開賣

亞洲職棒交流賽11月桃園開戰　台日韓三強對決門票9/23開賣

鄧愷威明先發出戰響尾蛇！有望對決台美混血卡洛爾

鄧愷威明先發出戰響尾蛇！有望對決台美混血卡洛爾

熱門新聞

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林哲瑄哭了　無法向學弟們親口說引退

2道奇擊敗巨人功臣來自「休息區」

3道奇10比2巨人　大谷得分破個人紀錄

4辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

5林哲瑄曝萌生退意時機點　淡看801

最新新聞

1台裔韓職外野手加盟台中台壽霸龍隊！

2胡金龍來電虧台股大漲　林哲瑄妙回

3林郁婷參賽權益問題　李洋表態力挺

4韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗

5林哲瑄引退范國宸爆哭　豪朋游搞笑登場

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

U18劉任右抗韓力拚季軍　向隊友信心喊話：相信大家守備、打擊

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366