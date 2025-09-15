運動雲

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

▲林哲瑄 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄今正式召開引退記者會，在播放過往飛撲美技與關鍵安打的精彩片段後，他一登場便紅著眼眶哽咽訴說引退契機。宣布將在本季結束後高掛球鞋，當場忍不住落淚，並向學弟們深深致歉，「對不起，我騙了你們。」

林哲瑄坦言，這個決定經過長時間思考，「傷癒復出後一直在二軍調整，也和很多學弟一起訓練，他們表現都很出色，我想，或許我能用另一種方式協助他們，這樣也不錯。」他感性表示，做出引退決定的過程相當困難，不僅徵詢過經紀人，也與太太多次討論，「她給了我很多支持，但對我來說真的非常難。」說到一度哽咽。

他特別感謝校長林華韋、郭總郭泰源、林桑林威助與總教練鋒哥陳金鋒長年的照顧，也不忘向富邦集團表達謝意，「感謝大董，在背後出錢出力，才能成就這麼多的好選手，非常謝謝。」還有陳昭如在他知道做出這決定後，不斷給予鼓勵。

林哲瑄談到生涯心境轉折時，不禁流露感慨，「剛開始去美國時，真的覺得很不一樣，但現在棒球環境又完全不同了。」他提到，去年季末受到陳品捷邀請赴美參加Driveline訓練營，親身感受到新一代球員在科學化訓練下，能夠獲得更完整的數據資訊，快速針對不足之處強化自己。

林哲瑄忍不住想，如果自己能更早接觸這些資源，或許棒球路會有不同的發展，甚至哽咽地說，「最捨不得的，就是不能再繼續在場上奔跑，繼續比賽。」

記者會上，他數度因提到學弟而潸然淚下。林哲瑄透露，幾天前看見林智勝引退，收到陳真的訊息，對方表示，「學長，如果你退休的話，我真的會很難過。」讓他當場淚灑記者會現場，「我就跟他說，我希望未來能繼續陪著你們，但是對不起，我騙了你們。因為要做這決定真的太困難了。」

林哲瑄哽咽表示，面對學弟們的追問，他始終難以啟齒，「我們一起打球太久，有很多革命情感，真的不知道怎麼開口親自告訴他們。」言語間盡是對球場的不捨與對後輩的愧疚。

過去看到新聞，學弟們總是追問他為什麼要退休，林哲瑄坦言，因為一起打球太久，真的有很多革命情感，不知道怎麼親口講這個消息。

甚至連好友高國輝，都是透過轉述才率先得知，林哲瑄透露，「這個想法當時是有跟陳品捷聊過，品捷說，急流勇退沒有不好，可以幫助更多學弟。但跟國輝真的一起打太久，實在不知道怎麼說。」他再度哽咽，並試著整理情緒，「後來透過品捷轉告，在車上也聊了很久，國輝提醒我，未來若走上教練路會更辛苦。」如果要做這個決定，就要準備好承受挑戰。

﻿

