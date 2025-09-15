大谷翔平季後賽定位仍是先發？羅伯斯揭轉任救援隱憂

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平的投手使用方式，正在道奇隊內部掀起激烈討論。今天賽前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）出席記者會。當《洛杉磯時報》隨隊記者哈里斯（Jack Harris）問及「16日週二大谷先發，是否與季後賽開打時間有關」時，羅伯斯笑著回應：「哈哈哈，Jack，我們現在的重點是如何度過下一個系列戰。」

羅伯斯承認，內部確實討論過大谷以救援身份登板的可能性。他表示，「一旦把他派上投手丘，就會失去DH，等於同時也失去打者大谷。要有承擔這種風險的覺悟。我們還沒試過，但確實有過討論。」由於大谷曾在WBC有過後援登板經驗，因此若真要實行，可能會是季後賽的「突擊戰術」。

大谷預計於16日（台灣時間17日）在主場對戰費城人先發登板。之後在例行賽中還會再先發一次，接下來就是迎接季後賽。羅伯斯表示，隨著季後賽進行，情況或許會有所變化，「但現階段我們是把他當作先發來規劃的。」

至於若非先發，而是以打者（DH）身份出賽、比賽中途改以救援登板的方案，羅伯斯認為存在缺點，「按照現行規則，如果中途讓他投球，就會失去DH資格，他也無法再以打者身份上場。這應該還會有更多討論，但目前我們並沒有那樣的使用計畫。」

現階段，山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）是道奇季後賽的主要先發人選。不過，史奈爾和葛拉斯諾在季後賽的實績不盡理想。

史奈爾12場登板，從未投滿6局，防禦率3.33葛拉斯諾；10場登板，僅2場超過6局，防禦率高達5.72。雖然兩人有大合約加持，幾乎確定先發，但能否扛下重任，仍是隱憂。

而道奇本季最大問題在於牛棚。原本倚賴的史考特（Tanner Scott）、耶茲（Kirby Yates）、崔南（Blake Treinen）表現不如預期；年輕投手亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、羅布雷斯基（Justin Wrobleski）、德雷爾（Steve Dreyer）雖有進步，卻缺乏季後賽經驗。球隊缺少絕對終結者，讓教練團在季後賽前最為苦惱。

這樣的背景下，復出後能連飆100英里火球的大谷，以救援身份登板的確極具吸引力。但現行規則下，他一旦投球，就無法再繼續以打者身份參戰。球隊必須在「保留打者大谷」和「緊急救火投手大谷」之間，做出兩難抉擇。