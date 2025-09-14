運動雲

王奕翔甜蜜復仇韓國：想證明實力　帶國際賽經驗明年拚一軍初登板

▲▼U18王奕翔。（圖／中華棒協提供）

▲U18王奕翔。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18季軍戰賽前設定由王奕翔扛第二任投手，他也蓄勢待發。在劉任右先發3局失1分後接手，雖然一度被敲安打，但仍穩住戰局，保持平手，讓中華隊有機會逆轉韓國拿下季軍。他賽後表示，「有看到報導韓國有點看不起我們，想要能證明實力。」

王奕翔4局登板就飆出150公里火球，中繼2.2局被敲3安打，失1分，送出2次三振。他賽後透露：「有點亢奮，球速有投出來，但最後一局已經沒力了。被打安打有點懊惱，配球策略是照自己的想法，但打者有跟到球，或許換配球策略就不會被打。」

5局下，他連續三振前兩棒吳宰元、安志源，當時情況是一、三壘有人、1比2落後，他成功守住危機，激動表示：「當下連解決兩棒真的很開心！」他還把衣服掀起來，模仿12強國家隊的動作，解釋道：「很多球迷都幫我們加油，想讓大家知道我們很努力，很想拿下季軍。」

談到這場高中生涯的最終戰，王奕翔說，結束後將前往樂天桃猿報到，「希望休賽季和春訓好好準備，明年能完成一軍初登板。」他回顧本屆U18經驗，「這次來國際賽學到很多，每隊打者水準都很高，自己必須更謹慎，也要多動腦。位置沒丟好被打安打，但這些都是經驗，是成長的養分，要記取教訓，繼續進步。」

王奕翔也在隊中扮演氣氛組和心靈導師的角色，他笑說：「我覺得這屆學弟都很棒，很乖也很聽話，團隊有共同目標往上拚。」

完成甜蜜復仇韓國後，王奕翔表示：「大家都很興奮。看到報導說韓國有點看不起我們，所以特別想證明實力。」他還爆料：「大家很激動拿下勝利，劉任右當場哭了。」

