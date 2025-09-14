運動雲

古林睿煬代班火腿守護神？　柳川大晟傷退日媒曝球團新規劃

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬。（圖／ⒸH.N.F.提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本職棒球季進入爭冠關鍵期，北海道日本火腿鬥士卻面臨守護神缺陣的重大危機，日媒今（14）日曝光球團新規劃，指出包含旅日台將古林睿煬在內，有多位代班人選。

新庄剛志監督自今年6月中旬起啟用柳川大晟擔任終結者，這位高中畢業進職棒、邁入第4年的右投手，也不負期待地交出37場出賽、2勝1敗、11次救援成功、防禦率1.02的成績，完美勝任守護神的重責大任。

然而，柳川在11日因腰部緊繃退出當日比賽，12日更從一軍登錄名單中被除名，球團高層強調傷勢「不至於太令人擔心」，但在本次除名後，至少至9月下旬都難以回歸一軍登板。

目前北海道日本火腿鬥士正與福岡軟銀鷹展開激烈的聯盟冠軍爭奪戰，球隊希望能儘快找到柳川的接替人選。然而，這個選擇並不容易，因為現階段球隊的後援陣容稍嫌薄弱，而各個可能接手守護神角色的投手，也各有課題尚待解決。

目前呼聲最高的替代人選，是去年為止仍為球隊守護神的田中正義，雖然田中曾連續2年繳出20次以上救援成功的成績，但他目前已被配置在第7、8局擔任關鍵中繼角色。新庄剛志也曾表示：「田中與其投壓力大的第9局，更適合投第8局。」因此是否要讓他回歸終結者角色仍是難以決定的課題。

除了田中之外，也有可能被選為守護神的包含最快球速超過160公里的斎藤友貴哉，以及在9月13日賽前為止連續21場無失分的上原健太。不過，斎藤仍有控球不穩的問題，而上原是本季中期才從先發轉任中繼，是否具備擔任守護神的適性仍有待觀察。

此外，由於球隊目前人手不足，球團內部也開始考慮啟用古林睿煬作為替代人選，古林目前已接近重返一軍，但他才剛從左斜腹的傷勢中康復，因此球隊不願讓他貿然承擔過大負荷。

新庄剛志過去曾在球隊缺乏守護神時，採用守護神輪替制，根據比賽情勢與對戰打線彈性安排終結者。他表示：「這種事情真的很難說，要看對手打線的狀況。」顯示他傾向依狀態與對戰組合彈性調度。

