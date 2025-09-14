快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

▲U18許書誠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18世界盃14日進行季軍戰，中華隊由劉任右先發，遭到韓國金建輝轟出陽春砲失1分，4局結束以0比1落後。中華隊5局上反攻，看台球迷齊唱《台灣尚勇》帶起氣勢，反超2比1領先，韓國隊6局下靠金建輝適時安打又扳平比數。7局上江庭毅適時安打，曾聖恩跑回本壘得分，最終以3比2獲勝。

劉任右再次對韓國先發，主投3局被敲3支安打包含1分，完成任務後退場，4局下由王奕翔接替，飆2K。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊一度在4局上靠著曾聖恩二壘安打，吳承皓短打推進，江庭毅選到保送，攻佔一、三壘，隨後兩棒蔡琞傑、張育豪未能延續火力留下殘壘。

5局上許書誠、帕蘇拉連續安打，李楷棋擊出滾地球，趁傳攻下追平分並靠著野手選擇上壘，曾聖恩遭到三振，吳承皓適時安打超前比數，同時將韓國第二任投手崔曜翰打退場，這時剛換上的第三任投手李太陽發生暴投，跑者攻佔二、三壘，江庭毅選到保送，形成滿壘，蔡琞傑遭三振。



5局下，嚴俊尚、朴志浩安打，教練喊暫停安撫王奕翔，三振吳宰元、安志源，讓王奕翔相當振奮。

6局上，張乙安選到保送，許書誠犧牲打短推進，可惜未能再添保險分。6局下兩出局後，金智碩觸身球保送並盜壘，金建輝掃出安打追平比數。中華隊換上第三任投手蘇嵐鴻，一球解決下一棒，穩住戰局。

韓國隊7局上換上「釜山大谷」河賢昇，李楷棋掃出安打，曾聖恩短打失敗，吳承皓敲出滾地球，跑者攻佔二壘。韓國再換投朴智成，江庭毅適時安打，送回1分。

不過在曾聖恩跑回本壘時發生插曲，情緒激動被主審趕出場。中華隊教練團抗議，主審經審視後認為捕手有阻擋意圖，韓國隊也提出抗議，最終判決中華隊得分，超前為3比2。蘇嵐鴻7局下穩守拿下勝利。