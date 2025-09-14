運動雲

>

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

▲U18許書誠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18許書誠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18世界盃14日進行季軍戰，中華隊由劉任右先發，遭到韓國金建輝轟出陽春砲失1分，4局結束以0比1落後。中華隊5局上反攻，看台球迷齊唱《台灣尚勇》帶起氣勢，反超2比1領先，韓國隊6局下靠金建輝適時安打又扳平比數。7局上江庭毅適時安打，曾聖恩跑回本壘得分，最終以3比2獲勝。

劉任右再次對韓國先發，主投3局被敲3支安打包含1分，完成任務後退場，4局下由王奕翔接替，飆2K。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊一度在4局上靠著曾聖恩二壘安打，吳承皓短打推進，江庭毅選到保送，攻佔一、三壘，隨後兩棒蔡琞傑、張育豪未能延續火力留下殘壘。

5局上許書誠、帕蘇拉連續安打，李楷棋擊出滾地球，趁傳攻下追平分並靠著野手選擇上壘，曾聖恩遭到三振，吳承皓適時安打超前比數，同時將韓國第二任投手崔曜翰打退場，這時剛換上的第三任投手李太陽發生暴投，跑者攻佔二、三壘，江庭毅選到保送，形成滿壘，蔡琞傑遭三振。

5局下，嚴俊尚、朴志浩安打，教練喊暫停安撫王奕翔，三振吳宰元、安志源，讓王奕翔相當振奮。

6局上，張乙安選到保送，許書誠犧牲打短推進，可惜未能再添保險分。6局下兩出局後，金智碩觸身球保送並盜壘，金建輝掃出安打追平比數。中華隊換上第三任投手蘇嵐鴻，一球解決下一棒，穩住戰局。

韓國隊7局上換上「釜山大谷」河賢昇，李楷棋掃出安打，曾聖恩短打失敗，吳承皓敲出滾地球，跑者攻佔二壘。韓國再換投朴智成，江庭毅適時安打，送回1分。

不過在曾聖恩跑回本壘時發生插曲，情緒激動被主審趕出場。中華隊教練團抗議，主審經審視後認為捕手有阻擋意圖，韓國隊也提出抗議，最終判決中華隊得分，超前為3比2。蘇嵐鴻7局下穩守拿下勝利。

關鍵字： 棒球U18世界盃中華隊韓國劉任右

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18蘇嵐鴻學達比修滑球　突改側投飆破151引美日球探關注

U18蘇嵐鴻學達比修滑球　突改側投飆破151引美日球探關注

飆生涯最速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距　挑戰自己拚旅外

飆生涯最速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距　挑戰自己拚旅外

不斷更新／U18季軍賽韓國追上、蘇嵐鴻解危　6局上台灣2比2韓國

不斷更新／U18季軍賽韓國追上、蘇嵐鴻解危　6局上台灣2比2韓國

156公里火球復活！U18韓國怪物投手強勢回歸　季軍戰備戰台灣

156公里火球復活！U18韓國怪物投手強勢回歸　季軍戰備戰台灣

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

熱門新聞

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大都會索托賽季40轟達陣

2快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐

3大谷翔平49轟！道奇本季最遠全壘打

4U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心第9棒

5桃猿大巨蛋30212人進場

最新新聞

1快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

2獨行俠新援羅素自認仍處「巔峰」

3Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格

4投手大谷何時登板？羅伯斯：賽後揭曉

5古林睿煬代班日本火腿守護神？

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366