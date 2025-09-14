▲舒瓦伯夯賽季第51轟！魔術數字剩1 費城人劍指國東封王。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人14日在主場市民銀行球場以8比6擊敗皇家，同時大都會以2比3不敵遊騎兵，讓費城人封王國聯東區的「神奇數字」降至1；他們只要下週一再贏一場，或是大都會再吞敗，就能確定奪下自去年以來的連霸，並在主場球迷面前展開香檳慶祝。

今天賽前，費城人休息室內每位球員的椅背上都掛著一件淡藍色T恤，上頭印有貝德（Harrison Bader）和他的口頭禪「多麼棒的禮物」；然而，球員們更期待明天比賽結束後，在置物櫃看到的，將會是準備慶祝封王的塑膠布。

總教練湯姆森（Rob Thomson）直言：「這將是巨大的，真的很特別，我希望我們能盡快完成，而能在我們的主場球迷面前做到，將會格外特別。」

費城人近期狀態火燙，已豪取6連勝。這波氣勢始於對宿敵大都會的4連戰連掃，而大都會目前已經慘遭8連敗，落後國東13場，形同出局。

比賽內容再度呈現費城人熟悉的勝利劇本：貝德單場4打數3安打，貢獻2分打點，他已連續6場多安打表現，刷新自2022年以來隊史最長紀錄。

舒瓦伯（Kyle Schwarber）在5局下半轟出本季第51支全壘打，單場4度上壘，持續逼近霍華德（Ryan Howard）在2006年締造的隊史紀錄58轟。

馬許（Brandon Marsh）繼續近期火燙演出，貢獻一發全壘打與3分打點；卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）5局下半代打敲出關鍵高飛犧牲打。

6連勝期間，費城人累積43分與61支安打，過去40年內，只有2007年曾有過相同紀錄。

湯姆森接著表示：「感覺每天都有不同的球員跳出來，這是一件好事，這就是你能夠打出這種連勝氣勢的原因。」

陣中主砲哈波（Bryce Harper）強調：「顯然，任何時候能在主場封王都很重要，尤其是在我們的球迷面前；棒球界最棒的球迷啊，他們整年都支持著我們，在這裡比賽真的很有趣。如果能在這裡完成，真的太好了。」

明日先發投手諾拉（Aaron Nola）儘管本季起伏不定，但他在關鍵時刻經驗豐富，過去已5度先發當天即是球隊封王或晉級的重要比賽；去年9月24日，他就在市民銀行球場拿下勝投，助費城人奪下睽違11年的國聯東區冠軍。

舒瓦伯也說：「那將會很棒，真的很棒，我們的球迷整年都表現得很棒，如果能在主場完成，讓他們跟我們一起慶祝，對我們來說將會是一件非常酷的事情。」