U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

U18世界盃14日最後一天賽事，季軍戰將上演台韓大戰，中華隊派出劉任右先發，韓國則由側投金耀列掛帥登板。

劉任右曾在預賽對美國先發，11日超級循環賽再度對韓國掛帥主投，投2局失4分（3分責失），球隊以1比8落敗，他承擔敗投。

韓國先發金耀列屬於側投型投手，球速落在136至142公里，擁有變速球、曲球、滑球以及伸卡球。他的直球尾勁佳，擅長在內角運用伸卡球，再搭配曲球與變速球，尤其變速球下沉幅度大，中華隊打者必須特別小心。他在12日對美國投3局，被敲3安打，奪2次三振，累計3場出賽都無失分，防禦率仍是完美的零。

韓國打線方面，第9棒朴志浩雖打序靠後，但打擊率高達5成，是陣中最穩定的打者，OPS更高達1.194，他在對中華隊也曾敲安打跑回分數。至於對中華隊敲2安打的開路先鋒吳宰元目前打擊率.292，曾有2支三壘安打；多排第2棒的安志源反向攻擊出色，目前打擊率.438，累積7分打點，全隊最多。中心棒次的朴翰潔、金智碩打擊率約在3成，第4棒申宰寅近況不佳，打擊率僅1成5，但仍具備長打火力，不容小覷。

