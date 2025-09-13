運動雲

>

我來這裡是為了贏！賈吉轟破迪馬喬紀錄　洋基4比1在芬威擊退紅襪

▲我來這裡是為了贏！賈吉轟破迪馬喬紀錄　洋基4比1在芬威擊退紅襪。（圖／達志影像／美聯社）

▲我來這裡是為了贏！賈吉轟破迪馬喬紀錄　洋基4比1在芬威擊退紅襪。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）13日在芬威球場再度寫下傳奇，他在1局上敲出生涯第362支全壘打，超越洋基傳奇名將迪馬喬（Joe DiMaggio）的361支，獨居隊史全壘打榜第4名；這發超遠全壘打飛越綠色怪物（Green Monster），落在蘭斯登街，點燃了洋基4比1擊敗紅襪的勝利之夜。

賈吉這發全壘打不僅讓現場觀眾安靜下來，也為洋基打下首分；這一擊是從紅襪先發吉奧里托（Lucas Giolito）的四縫線速球轟出，Statcast預測飛行距離達468英尺，離棒初速高達112.6英里。

洋基史上，僅貝比魯斯（Babe Ruth，659）、曼托（Mickey Mantle，536）與蓋瑞格（Lou Gehrig，493）隊史開轟數比賈吉更高。

「這很特別，但就像榜上所有前輩一樣，他們不是為了紀錄而打球，他們是為了勝利而戰，」賈吉賽後說，「所以我只是想追隨他們的腳步，我來這裡是為了贏球，每一晚都盡力幫助球隊處在最佳位置。」

此役過後，洋基戰績82勝65敗，領先紅襪（81勝67敗）1.5場，暫居美聯外卡榜首；紅襪仍持有對戰優勢，而洋基距離藍鳥僅差3場，持續力拼美東龍頭，這場勝利也讓洋基自1993年以來，連續33季勝率過半。

「我們要為剩下的賽季立下聲明，」條紋軍另一名大將齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）表示，「我們現在就是要爭取分區冠軍，我覺得這場勝利會對我們幫助很大。」

洋基先發希爾（Luis Gil）主投6局無安打，才將比賽交給牛棚；第7局伊頓（Nate Eaton）從克魯茲（Fernando Cruz）手中擊出陽春砲，終結洋基無安打，但這是紅襪唯一的攻勢。

希爾今天用了93球（54好球），送出4保送、4三振，還有2個暴投與1次投手犯規；雖然數據並不完美，但總教練布恩（Aaron Boone）卻大讚這是希爾自傷癒回歸以來的最佳一役，並說：「這場表現能成為他新的起點。」

「最重要的是不要失去專注，」希爾透過翻譯阿布魯（Marlon Abreu）說，「你必須保持專注。」

值得一提的是，賈吉這發全壘打不僅改寫紀錄，更鼓舞全隊；洋基新秀萊斯（Ben Rice）說：「這一擊點燃了我們，他做的事情很驚人，有時候我們會把他的表現視為理所當然，但當這些里程碑來臨時，你就會真正意識到該珍惜。」

這是賈吉本季第47支全壘打，也是他近2戰的第3支，他不僅超越迪馬喬，還在本週稍早超越了貝拉（Yogi Berra，358支），成為洋基史上最具威脅性的右打全壘打王。

布恩指出，近來賈吉「展現更多屬於他的揮棒」。自8月27日以來，賈吉在15場比賽中打擊率 .333（51打數17安打），OPS高達1.265。

「在我看來他狀況很好，」布恩說，「這幾天我感覺他真的逐漸進入最佳狀態。」

賈吉的擊球火力往往從開局就展現，這發首局全壘打是他本季第19支首局全壘打，據Elias Sports Bureau資料，創下新紀錄，打破他自己與羅德里奎茲（Alex Rodriguez，2001 年）共同保持的紀錄。

賈吉最後透露，隨著以指定打擊身分出賽增多，他的賽前準備方式也在演變，包括在場館底層跑圈與額外重量訓練。

「我覺得對我們來說，這已經變成一種常態了，」奇澤姆說，「他讓我們超嗨，他帶來能量，大家以為他很冷靜，但在我眼裡他其實很瘋狂。他每天都給我們所需的能量提升。」

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門新聞

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最強外野？陳傑憲只服林哲瑄難忘這球

2大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

3李洋大秀籃球神射　籃協遭提告表態了

4領航猿補強　前最強高中生陳將双加盟

5平野惠一肯定球隊逆轉氣勢

最新新聞

1打不贏王楚欽　林昀儒澳門賽止步8強

2洋基4比1客場擊敗紅襪

3胡瓏貿領軍　海神3星前進民族國中

4奧運名將吉川美香站台　城市路跑登場

5林湘緹惜敗　香港羽球公開賽止步4強

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366