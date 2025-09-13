▲我來這裡是為了贏！賈吉轟破迪馬喬紀錄 洋基4比1在芬威擊退紅襪。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）13日在芬威球場再度寫下傳奇，他在1局上敲出生涯第362支全壘打，超越洋基傳奇名將迪馬喬（Joe DiMaggio）的361支，獨居隊史全壘打榜第4名；這發超遠全壘打飛越綠色怪物（Green Monster），落在蘭斯登街，點燃了洋基4比1擊敗紅襪的勝利之夜。

賈吉這發全壘打不僅讓現場觀眾安靜下來，也為洋基打下首分；這一擊是從紅襪先發吉奧里托（Lucas Giolito）的四縫線速球轟出，Statcast預測飛行距離達468英尺，離棒初速高達112.6英里。

洋基史上，僅貝比魯斯（Babe Ruth，659）、曼托（Mickey Mantle，536）與蓋瑞格（Lou Gehrig，493）隊史開轟數比賈吉更高。

History has its eyes on you. #RepBX pic.twitter.com/Rgnh4DApgl — New York Yankees (@Yankees) September 13, 2025

「這很特別，但就像榜上所有前輩一樣，他們不是為了紀錄而打球，他們是為了勝利而戰，」賈吉賽後說，「所以我只是想追隨他們的腳步，我來這裡是為了贏球，每一晚都盡力幫助球隊處在最佳位置。」

此役過後，洋基戰績82勝65敗，領先紅襪（81勝67敗）1.5場，暫居美聯外卡榜首；紅襪仍持有對戰優勢，而洋基距離藍鳥僅差3場，持續力拼美東龍頭，這場勝利也讓洋基自1993年以來，連續33季勝率過半。

「我們要為剩下的賽季立下聲明，」條紋軍另一名大將齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）表示，「我們現在就是要爭取分區冠軍，我覺得這場勝利會對我們幫助很大。」

A Monster Mash for Cap's 362nd Career Homer #AllRise pic.twitter.com/BdPIrwI2lk — New York Yankees (@Yankees) September 12, 2025

洋基先發希爾（Luis Gil）主投6局無安打，才將比賽交給牛棚；第7局伊頓（Nate Eaton）從克魯茲（Fernando Cruz）手中擊出陽春砲，終結洋基無安打，但這是紅襪唯一的攻勢。

希爾今天用了93球（54好球），送出4保送、4三振，還有2個暴投與1次投手犯規；雖然數據並不完美，但總教練布恩（Aaron Boone）卻大讚這是希爾自傷癒回歸以來的最佳一役，並說：「這場表現能成為他新的起點。」

「最重要的是不要失去專注，」希爾透過翻譯阿布魯（Marlon Abreu）說，「你必須保持專注。」

Rising in the record books pic.twitter.com/Et8SPexSjq — New York Yankees (@Yankees) September 12, 2025

值得一提的是，賈吉這發全壘打不僅改寫紀錄，更鼓舞全隊；洋基新秀萊斯（Ben Rice）說：「這一擊點燃了我們，他做的事情很驚人，有時候我們會把他的表現視為理所當然，但當這些里程碑來臨時，你就會真正意識到該珍惜。」

這是賈吉本季第47支全壘打，也是他近2戰的第3支，他不僅超越迪馬喬，還在本週稍早超越了貝拉（Yogi Berra，358支），成為洋基史上最具威脅性的右打全壘打王。

布恩指出，近來賈吉「展現更多屬於他的揮棒」。自8月27日以來，賈吉在15場比賽中打擊率 .333（51打數17安打），OPS高達1.265。

「在我看來他狀況很好，」布恩說，「這幾天我感覺他真的逐漸進入最佳狀態。」

With career homer No. 362, @TheJudge44 now has the 4th most HRs in franchise history and the most HRs hit by a right-handed hitter in franchise history



Congrats, Captain pic.twitter.com/664zuM5W7f — New York Yankees (@Yankees) September 12, 2025

賈吉的擊球火力往往從開局就展現，這發首局全壘打是他本季第19支首局全壘打，據Elias Sports Bureau資料，創下新紀錄，打破他自己與羅德里奎茲（Alex Rodriguez，2001 年）共同保持的紀錄。

賈吉最後透露，隨著以指定打擊身分出賽增多，他的賽前準備方式也在演變，包括在場館底層跑圈與額外重量訓練。

「我覺得對我們來說，這已經變成一種常態了，」奇澤姆說，「他讓我們超嗨，他帶來能量，大家以為他很冷靜，但在我眼裡他其實很瘋狂。他每天都給我們所需的能量提升。」