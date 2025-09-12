運動雲

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

▲中信兄弟許庭綸。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟許庭綸。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟12日以5比1逆轉擊敗樂天桃猿，本場比賽黃衫軍許庭綸的關鍵全壘打不僅幫助球隊反超比分，也為他帶來深刻的情感意義——這一轟獻給剛離世的阿嬤。

許庭綸表示，當時球隊落後，他原本只是想延續攻勢，把二壘跑者送回本壘，沒想到擊出生涯首轟，「因為前陣子我阿嬤才去世，可能我阿嬤有加持。」

談到心態調整，他提及：「離隊兩天後回來，學長們都有安慰我，告訴我要專心在球場上，」首轟的意外出現也讓他感到順其自然，「其實我沒有想過我會全壘打，能出去就出去。」

許庭綸坦言，自己從未想過能在大巨蛋完成首轟，「學長說這是第一次看有人在大巨蛋首轟，岳東華也提醒我把隊友送回來，我就努力去做，事後他還說，真男人說到做到。」

此外中信球迷的支持也讓他印象深刻，「不管球隊落後或出現瑕疵，他們都給我很大的鼓勵，我都聽到。」

對於首轟的收藏，他打算放在家中，與其他紀念品一同保存，並特別感謝家人和阿嬤，「這一轟獻給我的阿嬤，希望她在天上可以看到，」回憶阿嬤生前對他的叮嚀，許庭綸最後說，「她每天問我有沒有吃飽，要注意身體健康。」

▲中信兄弟許庭綸。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟許庭綸

