胡金龍看新聞才知林哲瑄引退「他還能打」　妙回：台股大漲...

▲統一獅胡金龍 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄宣布將在本季結束後引退，消息傳出後，不少昔日隊友紛紛表達祝福與不捨。統一獅胡金龍今（12日）受訪時表示，是透過新聞才得知這個決定，「不過我想他應該都有考慮過。」

胡金龍坦言，林哲瑄季初受傷，又被下放二軍，今年在一軍出賽並不固定，「平常我們偶爾還是會關心一下，大家都住台南很近。」他強調，林哲瑄依舊是中職數一數二的外野手，「如果現在要他擔任第4、5號外野手，應該都沒問題！」

兩人過去在美職因身處不同分區，互動不多，真正留下深刻記憶，是在台灣效力義大犀牛、富邦悍將時期。胡金龍回憶，「他防守真的很厲害，臂力、速度都有，打擊也很好，就是天生的運動員。」

中職老將近年接連退休，胡金龍也忍不住開玩笑說，「一年保持三個，大家請排隊引退。」林哲瑄平時也有投資股票，他也語帶玄機笑說，「台股最近又大漲，等等要來問他一下。」

胡金龍自己的引退儀式將在下周末登場，不過他直言，目前還沒有太多感覺，「還是要專注全年勝率和下半季戰績，不能放掉，心態要武裝起來。」

今天獅隊在新莊球場擔任主場球隊，胡金龍久違回到一壘側休息室，笑說已經忘了以前在富邦的座位在哪裡，「我今天坐在阿基（陳鏞基）旁邊，怕他胡思亂想。」

至於陳鏞基會不會是下一個引退？胡金龍馬上回應，「不會啦，他要打到65歲，打到勞退，不能請看護，要自己來球場！」