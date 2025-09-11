U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

▲U18世界盃中華隊。（圖／棒協提供）



記者胡冠辰／綜合報導

U18世界盃棒球超級循環賽，中華隊11日以1比8不敵韓國，總教練廖宏淵在6局下半僅將比賽用球丟給接替投手、未登上投手丘的換投動作，在賽後引發球迷熱議；同時，中華隊連戰關鍵投手多由樂天桃猿小將鍾亦恩、王奕翔登板，接下來再由陳世展挑戰用球極限，投手調度策略再度成為焦點。

時間往前推至6局下半兩出局，當時中華隊因守備失誤與投手連續被敲安打再度失分，廖宏淵決定更換投手；不過，他上場僅與主審拿球後，直接把球丟給下一任投手，隨即走回休息區，並未踏上投手丘，這樣的程序引發球迷熱議。

外界普遍認為，總教練通常會走上投手丘與投手短暫對話，象徵性的「收球」後再交給下一棒選手，而廖宏淵此舉顯得過於簡略，也被視為缺乏細節的臨場掌控。（影片2：30：08處）

至於下一戰將迎戰波多黎各，廖宏淵則提前宣布，由下勾型投手陳世展掛帥先發，並強調將「投到用球數極限才會換下來」；由於世展上次出賽是在9月7日，當時用了75球，本場規劃則是直接挑戰賽會規定的105球上限，消息一出立即引發球迷關注。

廖宏淵解釋此決策：「因為波多黎各多為右打者，對下勾型投手相對不熟悉。我們在超級循環賽開始前就設定由世展來對付他們，他應該會投到用球數極限。」

本屆U18世青賽沿用上一屆用球規範：40球以內無需休息、41至55球需休息1天、56至75球需休息2天、76至90球休息3天、91至105球休息4天。中華隊這幾天已先後啟用鍾亦恩、王奕翔等投手，現在再將重任交給陳世展，連續操兵的調度也引來討論。

對於是否擔心受到規則限制，廖宏淵日前回應：「那是對有S級投手的球隊比較有影響，我們沒有這個困擾，因為投手群實力平均，大家分工完成比賽。」