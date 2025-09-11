U18世界盃／中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

記者胡冠辰／綜合報導

U18世界盃棒球超級循環賽，中華隊11日以1比8不敵韓國隊，守備失誤成為致命傷；賽後總教練廖宏淵表示，首局游擊防區兩度發生失誤，不僅影響比賽走向，也讓先發投手劉任右背負沉重壓力。

▲U18世界盃，中華隊，台灣 。（圖／棒協提供）



「劉任右今天狀況非常好，如果沒有游擊手失誤，比賽會是完全不同的局面，」廖宏淵直言，首局的守備瑕疵動搖了全隊，尤其是年輕球員在大賽中信心不足，導致場上局勢一面倒。

首局發生兩次失誤的許書誠隨後被換下，由李楷棋頂替游擊防區；對此，廖宏淵解釋，當下替補人員尚未準備好，因此並非立即做出換人動作，「楷棋本來就是主要守游擊，他來就是工具人的身分，書誠國中才開始接觸棒球，面對大賽的抗壓性相對不足。」

針對未來用人考量，廖宏淵坦言，李楷棋的經驗與穩定性，將使他在之後的關鍵時刻更有機會鎮守游擊。

至於下一戰對手波多黎各，廖宏淵宣布將由陳世展掛帥先發；他指出，對戰策略早已規劃，「因為波多黎各多為右打者，而且對下勾型投手相對不熟悉，我們在超級循環賽開始前就設定由世展來對付他們，他應該會投到用球數極限才會換下來。」

廖宏淵也提到，韓國隊先前同樣以下勾投手壓制波多黎各，取得良好成效，中華隊希望能複製這樣的策略，在背水一戰中爭取勝利。