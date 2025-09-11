運動雲

鈴木駿輔怒吼非怪隊友　心疼見林澤彬獨自傳球：如果我有解決下一人...

記者王真魚／台北報導

富邦悍將日籍投手鈴木駿輔昨（10日）對味全龍先發，控球失準加上守備失誤影響，未能完成6局任務，轉播鏡頭捕捉到他情緒激動、手套掩面怒吼的一幕。今受訪時，鈴木駿輔澄清情緒並非針對隊友，「是因為我真的很想贏，球隊連敗，我希望能把這場拿下來。」

他也進一步提到，今天一早進球場便看到昨晚發生傳球失誤的林澤彬，獨自對牆壁反覆練習傳球，「我看了真的很難過，如果我昨天能抓到下一個出局數，就不會發生後續這些狀況。」

鈴木駿輔直言，對於林澤彬的態度深感敬佩，「我希望大家不要再責怪他。」他甚至向媒體表示，「希望大家寫我控球不好就好，最重要的是，我們球隊最後還是贏了。」

回顧整場內容，鈴木駿輔坦言主要是控球問題，「投到6局就有5次保送，2壞球走在前面太多，狀況很多。」6局下滿壘退場，他認為，其實那個情況還能投，「但前面沒有解決好，才讓他們不斷上壘，這是我需要改進的地方。」

昨役與味全王牌徐若熙同場較勁，鈴木駿輔大讚對方實力，「他真的是很強的選手，球季到現在投破百局，無庸置疑是一個好投手。昨天是一場投手戰，就看誰能穩定下來，我也想hold住比賽。」

他說，自己當初和徐若熙一樣，都以日本職棒為夢想，「面對可能即將去日本的投手，我不想輸，但結果不理想，這是我的課題。」

值得一提的是，鈴木駿輔父母昨天「快閃」來台灣，他透露，「他們早上去101，晚上比賽結束後一起吃燒肉。雖然是第一次來，但我沒有太多時間陪他們，因為球場課表還要做，自己還有下一場要準備，希望能趕快補足功課。」

雖然最終無關勝敗，但鈴木駿輔笑言，「自己感覺像拿了2連勝。」談到罕見的情緒，他說自己正在改變，「以前我可能退場後會摔手套。」現在能更快調適情緒，而這當中的祕訣竟然是「瑜伽」。

他分享，今年二軍在林威助引薦下多了瑜伽課程，「現在上場前我都會冥想，已經成為習慣。」隨後幽默對媒體推銷，並開玩笑稱，「如果你們有興趣，可以去稻江（二軍基地）體驗看看，上課大概一個半小時，一個人收1000元。」

▲▼ 鈴木駿輔 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 鈴木駿輔透露自己賽前都會冥想    。（圖／記者王真魚攝）

