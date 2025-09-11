U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群





▲U18世界盃，中華隊。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U18世界盃超級循環賽今（11日）在日本沖繩登場，中華隊首戰就遭遇宿敵韓國。韓國媒體指出，韓國代表隊在本屆U18以「最多保送上壘、最少保送失分」為最大武器，成功闖入超級循環賽。不過要想晉級4強，首戰對台灣被視為必須搶勝的關鍵之戰。

根據WBSC數據，韓國在預賽5場比賽中選到29次保送，團隊上壘率高達.455，僅次於美國，投手群則繳出防禦率1.09、被打擊率僅.106，展現強大壓制力。失誤僅2次、保送僅6次，讓韓國與日本並列守備最穩健的球隊。韓媒分析，這樣的投手、守備基礎，將成為面對台灣的最大優勢。

韓國陣中也有多名亮點球員，휘문高中的金耀烈以7.1局送出13次三振並列投手群第一，展現強大K功；打擊端則有「恐怖的第9棒」朴志浩，打擊率高居第一（0.556）、上壘率排名第二（0.667）。安智源以5分打點並列第3。被譽為本屆選秀最快腿的吳宰源則以2支三壘打名列第一；同校隊友申宰寅則以6次保送並列第3。

不過韓媒也提醒，對手台灣絕不可掉以輕心。台灣曾在2019年奪冠，2021與2023兩度拿下亞軍，本屆預賽雖然團隊打擊率僅.223，但投手群累積57次三振，防禦率1.60，同樣展現相當競爭力。韓媒認為，台灣投手群的壓制力將會是韓國打線的一大挑戰。

報導最後強調，韓國若要取勝，必須發揮自身「被打擊率最低、保送最少」的投手優勢；想要穩健邁向四強，必須在首戰擊敗台灣。

中華隊目前投手表現