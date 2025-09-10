這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

Yu Darvish strikes out seven batters in 5 2/3 innings of work in his start against the Cincinnati Reds#ForTheFaithful pic.twitter.com/2EmdWwBWuA — San Diego Strong (@PadresStrong) September 9, 2025

記者王真魚／綜合報導

教士8日（台灣時間9日）在主場迎戰紅人，達比修有展現拿手的變化球。6局上面對紅人強打克魯茲（Elly De La Cruz），他連續搭配速差極大的球路，最後以一顆106公里的慢速曲球成功凍結打者，畫面引發熱議。

該打席中，達比修先以139公里滑球試探，隨後投出110公里曲球，誘使打者出棒。第三球則是146公里的卡特球逼出界外球，隨後決勝球出手——一顆外角大幅下沉的106公里曲球，打者完全沒反應，只能眼睜睜看著好球進壘，最終遭三振。

克魯茲當下滿臉困惑，不斷用眼睛追隨球的軌跡，甚至回頭確認球路，卻仍一臉茫然地走回休息區。

現場轉播員見狀忍不住笑出聲，球迷也紛紛留言：「整個人被定住了」、「球速差40公里太誇張」、「完全動不了」、「146公里卡特球之後接106公里曲球，根本沒辦法打」、「達比修的變化球果然是藝術品」。

達比修過去就以多樣化的變化球聞名，尤其會在關鍵時刻祭出超慢速曲球擾亂打者。此次對克魯茲投出的這顆，無論球速或變化幅度都屬於最極端的類型，再次展現他獨特的投球魅力。

▲教士達比修有。（圖／路透）