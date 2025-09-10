運動雲

>

傷後最快球速！佐佐木朗希3A第5場登板　首局飆161.6公里

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希9日（台灣時間10日）在3A先發，對巨人3A迎來復健第5場登板。他首局僅用直球就解決三名打者，100英里速球連發，最快100.4英里，約161.6公里），展現復甦跡象。

佐佐木朗希面對首名打者第四球測得100.2英里，隨後再以速球迫使對手擊出二壘滾地球出局。第二名打者的第一球來到100.4英里，製造滾地球。第三名打者的第一球同樣破百，最後以三振收尾，首局達成三上三下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佐佐木朗希2日3日對3A休士頓太空人登板，首局就挨了兩支兩分砲，最終5局被敲3安打失4分吞敗。當時速球最快96.9英里（約155.9公里）。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前受訪坦言，佐佐木的球速與控球尚未完全恢復，「他必須在提升球速的同時，也能掌握好控球。如果朗希真要回到大聯盟，得先展現他能壓制小聯盟打者，否則很難挑戰大聯盟強打。」

目前道奇先發輪值由山本由伸、大谷翔平、柯蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）、希漢（Emmet Sheehan）組成，先發陣容完整。羅伯斯直言，「朗希要進入這樣的先發輪值很不容易，但希望他把這當成挑戰，靠自己的表現爭取位置。」

關鍵字： 棒球佐佐木朗希速球復健大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

快訊／「台灣最南端」也能看職籃！　TPBL官辦熱身賽10月屏東開打

快訊／「台灣最南端」也能看職籃！　TPBL官辦熱身賽10月屏東開打

甜瓜喊話詹皇「該休息了！」　美媒：他現在一年一年評估

甜瓜喊話詹皇「該休息了！」　美媒：他現在一年一年評估

快訊／出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

快訊／出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

林家鋐生涯首度再見安！台鋼3:2逆轉兄弟迎隊史第99勝

林家鋐生涯首度再見安！台鋼3:2逆轉兄弟迎隊史第99勝

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

熱門新聞

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊

2最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

3達比修魔球！打者看傻眼三振

4體育班存廢　李洋親上火線表態

5U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投

最新新聞

1羅伯斯驚喜得知朗希飆162：Great！

2大谷異次元貢獻！隊友只想叫他回家

3U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投

4黃仲翔首列Top 30！這顆球最具威脅

5達比修魔球！打者看傻眼三振

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長今正式上任

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366