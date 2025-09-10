傷後最快球速！佐佐木朗希3A第5場登板　首局飆161.6公里

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希9日（台灣時間10日）在3A先發，對巨人3A迎來復健第5場登板。他首局僅用直球就解決三名打者，100英里速球連發，最快100.4英里，約161.6公里），展現復甦跡象。

佐佐木朗希面對首名打者第四球測得100.2英里，隨後再以速球迫使對手擊出二壘滾地球出局。第二名打者的第一球來到100.4英里，製造滾地球。第三名打者的第一球同樣破百，最後以三振收尾，首局達成三上三下。

佐佐木朗希2日3日對3A休士頓太空人登板，首局就挨了兩支兩分砲，最終5局被敲3安打失4分吞敗。當時速球最快96.9英里（約155.9公里）。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前受訪坦言，佐佐木的球速與控球尚未完全恢復，「他必須在提升球速的同時，也能掌握好控球。如果朗希真要回到大聯盟，得先展現他能壓制小聯盟打者，否則很難挑戰大聯盟強打。」

目前道奇先發輪值由山本由伸、大谷翔平、柯蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）、希漢（Emmet Sheehan）組成，先發陣容完整。羅伯斯直言，「朗希要進入這樣的先發輪值很不容易，但希望他把這當成挑戰，靠自己的表現爭取位置。」