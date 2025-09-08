運動雲

巨人今日輸球總教練「失望」　客場系列賽4勝2敗不及格

▲▼巨人總教練梅爾文。（圖／路透）

▲梅爾文。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人今（8）日以3比4敗給聖路易紅雀，客場系列賽吞下連敗。雖然第6局一度反攻追近比數，但終場仍與勝利擦身而過。總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後坦言，這樣的比賽結果「令人失望」，現階段球隊必須把握每一場。

面對紅雀主投葛雷（Sonny Gray），巨人前5局未敲出任何安打，全隊僅靠阿德梅斯（Willy Adames）獲得保送勉強上壘。直到第6局，打線才出現變化，靠著3次保送與3支安打，單局9位打者打出一輪猛攻追回3分縮小落後差距。查普曼（Matt Chapman）在該局敲出帶有打點的一壘安打，8局也獲得敬遠，成為除阿德梅斯外唯一兩度上壘者。

不過這波攻勢並未延續，比賽後段巨人打線熄火，僅有佛洛瑞斯（Wilmer Flores）於8局擊出二壘安打，且發生在2出局、壘上無人的情況下，未能轉化為有效分數。

查普曼賽後表示，「我們錯過了一些該得分的機會，最近幾周打線其實一直表現得不錯，但我們不能期待每場比賽都能打下8分。」他補充，「當你正處於爭奪季後賽席次的關鍵時期，每一場比賽的內容都會被放大檢視。」

總教練梅爾文語氣則更為直白，他坦言在紅雀3連戰系列賽原本預期應該至少贏下2場，尤其在首戰奪勝後，沒能再贏1場讓他感到失落，「令人失望，一般來說，6場客場比賽能打出4勝2敗的成績並不算差，但就我們目前的排名與狀況而言，我們必須贏下更多比賽才行。」

接下來的13場比賽將成為巨人本季命運分水嶺，球隊即將重返主場迎戰響尾蛇，接著再與道奇展開3連戰，這2支球隊皆為分區對手，也同樣在季後賽競爭行列。

對此梅爾文強調，現階段「對手是誰」已經不是重點，「我們之前對密爾瓦基打得好，也橫掃過小熊，不管面對誰，我們現在都要打出好內容，並期待贏球。」

關鍵字： MLB舊金山巨人鄧愷威梅爾文

