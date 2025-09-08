▲美網決賽觀眾受困排隊 川普現身導致安檢延誤引發不滿。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國網球公開賽決賽於8日登場，由西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對決義大利宿敵辛納（Jannik Sinner）；然而，大批球迷卻在亞瑟.艾許球場外長時間受困，因前美國總統川普（Donald Trump）到場觀賽，安檢措施加強，導致比賽延遲，場外觀眾不耐高喊「讓我們進去！讓我們進去！」，現場一度氣氛緊繃。

The U.S. Open just showed Donald Trump on the screen for a second time and he got booed for 30 seconds straight.



Fans are pissed off. This is the clip that he didn't want you to see. pic.twitter.com/AxJDCgNcLC

September 7, 2025

美國網球協會（USTA）原定下午2時（美東時間）開打，但因川普進場，安檢升級，迫使開賽時間推遲至2時30分；然而比賽開始時，仍有數千名球迷在入口外無法進場。

部分球迷表示，他們抵達比莉·珍·金國家網球中心（Billie Jean King National Tennis Center）後，完全沒有接獲會有長時間等待的通知，他們雖如常通過場區安檢，但在進入可容納近24000人的艾許球場前，又必須再接受一次檢查，導致人潮大排長龍。

President Donald Trump is in attendance at the US Open men's final. pic.twitter.com/Tl6mpqFlcZ — ESPN (@espn) September 7, 2025

美國特勤局在聲明中解釋：「我們理解為了總統造訪美網而加強的安檢措施，可能造成觀眾入場延遲，我們誠摯感謝所有球迷的耐心與體諒。保護總統需要全面的努力，我們非常感謝美國網球社群以及紐約公共安全夥伴們的重要協助與支持。」

在艾許球場入口上方的電子看板也顯示，比賽因「安檢措施」延後至2時30分，不過許多球迷坦言，這是他們首次得知相關訊息。

Donald Trump was booed by the crowd at the US Open today. pic.twitter.com/Y2NbAGVWB9 — Pop Crave (@PopCrave) September 7, 2025

來自佛州的迪亞茲（Diana Diaz）與未婚夫卡特勒（Derrick Cutler）專程前來觀賽，她批評：「坐飛機遇到延誤時，至少會收到通知，」她也指出，觀看女單決賽時，並沒有排隊的情況。

兩人排隊時只能吃冰淇淋打發時間，並和其他球迷一樣不斷詢問延誤原因，迪亞茲直言：「這不是延誤，而是另有原因。」

至於場內情況，辛納在比賽後提到，自己並未意識到現場觀眾比往常大滿貫決賽明顯稀少；「我覺得現場依然很吵。我看到一些空位，但我完全不懷疑那些座位很快會被坐滿，」辛納表示，「我從不擔心沒有人會來。」

Donald Trump at the US Open men's final ???????? pic.twitter.com/IApk2qIITD — Keeping Up With The Trumps (@KUWTTRUMPS) September 7, 2025

USTA發言人麥金泰爾（Brendan McIntyre）澄清，已於週五、週六和週日透過電子郵件通知持票者，並在週日上午9點，透過美網App推送相關訊息。

然而，許多球迷卻表示從未看到通知，比賽開始時，仍困在一路排到練習場的長隊中。ABC轉播畫面甚至特寫球迷人潮，播報員克里斯·福勒（Chris Fowler）直言：「球迷顯然沒有被充分告知需要提前準備好這樣的等待。」

部分早到的觀眾，和往常一樣先在場內商店與餐飲攤位逛逛，但有球迷坦言，如果早知道要花這麼長時間排隊，她會直接進艾許球場排隊。

主辦單位則安排在場館入口上方的大螢幕播放比賽畫面，讓受困於場外的觀眾邊排隊邊看球，另一塊螢幕則顯示比賽數據，以稍微舒緩不滿情緒。