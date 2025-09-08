運動雲

>

「因為遇見你我人生改變」　日籍舊戰友杉谷拳士以台語感動大師兄

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽7日在台北大巨蛋圓滿落幕，昔日澳洲職棒舊戰友、曾效力布里斯本俠盜隊的日本球員杉谷拳士，也在社群媒體發文獻上祝福，還特別用台語發文。

杉谷拳士2017年12月中加盟俠盜隊時，林智勝正好也在陣中，兩人攜手幫助球隊奪冠，留下深刻回憶。林智勝引退後，杉谷特地透過Instagram留言：「辛苦啦！因為遇見你，我的人生就改變了；能和你一起比賽，對我來說是一種榮耀，對你的記憶，我一輩子都不會忘。希望有機會能再見到你 ^_^」

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，杉谷不僅用日文表達感謝，更附上台語版本，「辛苦啦，因為有緣見著你，我的人生就改變矣。會當闖做伙出賽，我感覺真光榮，對你的記持，我一世人攏袂放袂記。希望閣有機會闖見面 ^_^」。

球迷反應也相當熱烈。有人留言大讚，「台語很厲害」，也有人用日文表達感謝，「我是台灣人！衷心感謝你！真的非常謝謝！」、「我是台灣的日本火腿球迷，謝謝你。」，還有人誇讚「黃色很適合你呢」。

林智勝在澳職賽場與杉谷拳士的相遇，成為跨越國界的棒球情誼，如今大師兄高掛球鞋，舊友遠方獻上台語祝福，更添一份溫度。

▲「因為遇見你我人生改變」　日籍舊戰友杉谷拳士以台語感動大師兄。（圖／截自杉谷拳士IG）

▲「因為遇見你我人生改變」　日籍舊戰友杉谷拳士以台語感動大師兄。（圖／截自杉谷拳士IG）

關鍵字： 味全龍中華職棒林智勝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

楊崇煇貼心喊「走慢一點」　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

楊崇煇貼心喊「走慢一點」　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

彩排就已感動哭！林智勝謝自己淚崩：34年每關都不是一個人挺過來

彩排就已感動哭！林智勝謝自己淚崩：34年每關都不是一個人挺過來

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門新聞

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

楊崇煇貼心喊「走慢一點」　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全龍教練傳承精神

大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

2林智勝補充感謝貴人！劉保佑受邀未出席小遺憾

3林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後

4林智勝感謝多年前拉一把

5林智勝引退儀式揭曉新身分！

最新新聞

1艾卡拉茲擊敗辛納「奪美網第2冠」　重登世界第一

2日籍舊戰友杉谷拳士以台語感動大師兄

3林智勝305轟苦主　許育銘吐心聲

4大谷翔平雙響砲　羅伯斯盛讚

5林泓育驚喜獻花淚崩林智勝也快忍不住

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【傳奇告別】林智勝大巨蛋引退儀式　洪一中獻花牽手送祝福

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366