▲林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽7日在台北大巨蛋圓滿落幕，昔日澳洲職棒舊戰友、曾效力布里斯本俠盜隊的日本球員杉谷拳士，也在社群媒體發文獻上祝福，還特別用台語發文。

杉谷拳士2017年12月中加盟俠盜隊時，林智勝正好也在陣中，兩人攜手幫助球隊奪冠，留下深刻回憶。林智勝引退後，杉谷特地透過Instagram留言：「辛苦啦！因為遇見你，我的人生就改變了；能和你一起比賽，對我來說是一種榮耀，對你的記憶，我一輩子都不會忘。希望有機會能再見到你 ^_^」

值得一提的是，杉谷不僅用日文表達感謝，更附上台語版本，「辛苦啦，因為有緣見著你，我的人生就改變矣。會當闖做伙出賽，我感覺真光榮，對你的記持，我一世人攏袂放袂記。希望閣有機會闖見面 ^_^」。

球迷反應也相當熱烈。有人留言大讚，「台語很厲害」，也有人用日文表達感謝，「我是台灣人！衷心感謝你！真的非常謝謝！」、「我是台灣的日本火腿球迷，謝謝你。」，還有人誇讚「黃色很適合你呢」。

林智勝在澳職賽場與杉谷拳士的相遇，成為跨越國界的棒球情誼，如今大師兄高掛球鞋，舊友遠方獻上台語祝福，更添一份溫度。

▲「因為遇見你我人生改變」 日籍舊戰友杉谷拳士以台語感動大師兄。（圖／截自杉谷拳士IG）