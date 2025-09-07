運動雲

王以勒2.1秒絕殺三分！中華U16男籃逆轉巴林　拿亞洲盃第7

▲▼中華U16男籃在亞洲盃排名賽靠王以勒壓哨三分逆轉巴林，全隊激動慶祝。（圖／取自FIBA官網）

▲中華U16男籃在亞洲盃排名賽靠王以勒絕殺三分逆轉巴林，全隊激動慶祝。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

睽違10年再次闖進U16亞洲盃男籃賽8強的中華隊，今（8日）在排名賽上演驚心動魄的戲碼。雖然一度讓出14分領先優勢，但團隊展現驚人韌性，靠著隊長王以勒在終場前2.1秒投進壓哨三分球，以105比103逆轉擊敗巴林，最終收下第7名，為本屆賽事畫下句點。

中華隊開賽狀況不佳，被對手打出15比4攻勢，不過隨後由陳冠緁與王以勒帶頭反擊，首節結束前就反超，以27比23領先。上半場結束，中華隊以56比47保持優勢。第3節卻風雲變色，巴林憑藉內線高度連續追分，單節打出34比25，硬是把比分追成81平。

▲▼中華U16男籃在亞洲盃排名賽靠王以勒壓哨三分逆轉巴林，全隊激動慶祝。（圖／取自FIBA官網）

▲中華U16男籃隊長王以勒。（圖／取自FIBA官網）

進入決勝節，雙方緊咬比分。最後55秒，蕭承哲連拿5分，幫助中華隊以100比99超前，但巴林靠罰球再度反超。終場前14秒，中華隊還落後1分。此時周昱陳搶下關鍵籃板，雖一度被抄球，但對手也隨即出現失誤，讓中華隊在最後2.1秒保有最後一擊機會。暫停過後，周昱陳傳球給王以勒，他毫不猶豫在右側45度角出手三分，球應聲破網，時間同時走完，幫助中華隊以105比103完成逆轉秀。

隊長王以勒此役三分球9投4中，攻下全隊最高18分，並上演絕殺戲碼；蕭承哲貢獻17分；周昱陳繳出15分、6籃板、6助攻的全能表現，呂書瑋也有11分進帳。

▲▼中華U16男籃在亞洲盃排名賽靠王以勒壓哨三分逆轉巴林，全隊激動慶祝。（圖／取自FIBA官網）

▲中華隊最終以105比103險勝巴林，收下第7名。（圖／取自FIBA官網）

