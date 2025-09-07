百場出賽非終點！　廖任磊強調富邦投手群「一起完成比賽的決心」

▲富邦悍將投手廖任磊。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將後援投手廖任磊在昨日完成個人中職生涯第100場出賽，7日賽前受訪時坦言，雖然這是個人的小小里程碑，但他並未特別留意數字，反而更看重團隊氛圍與彼此之間的支持；他直言：「只要身體允許、教練交代任務，我就是全力去完成。」

談到目前悍將投手群的狀況，廖任磊認為，無論先發或後援，每位投手都秉持著「壓住分數、幫助下一位」的心態，這樣的文化讓整個投手群更有凝聚力；他強調，即便有人失分，也會盡量將傷害控制到最小，再交由隊友接手，「這種團隊的文化和風格，會讓整個球隊更好，也讓每位投手都更專注於準備。」

今年球速與控球表現維持穩定，廖任磊透露，關鍵在於曾向歐力士客座教練中垣征一郎請益；他指出，對方的細節說明讓他重新思考訓練方式，並在投手教練許銘傑與團隊支持下，逐步修正過往投球習慣。

「就像傷口清創後需要時間癒合一樣，調整不是一蹴可幾，但教練們幫助我讓想法更堅定，進而能更放手去做，」他感謝教練團給予的啟發，並表示會將所學分享給隊友，讓整個團隊更強大。

至於球隊內的定位，廖任磊表示，投手群依比賽局勢與組別靈活調整，無論長中繼或後段出場，都依情況而定；他認為，與教練保持良好溝通、建立信任，是維持最佳狀態的關鍵。

「有時候比賽還沒打電話過來，我就已經準備好伸展了，這種默契和經驗是年輕投手還在學習的地方，」廖任磊說，富邦與過去待過的球隊相比，氛圍更不同，與教練互動亦是如此，讓他在球場上能放開去比賽。