甩掉「輸不起」標籤！球后莎芭蓮卡美網衛冕　落淚釋放9個月鬱悶

記者游郁香／綜合報導

白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）終於把過去9個月的壓力與不甘化為勝利淚水！她在美網決賽直落二擊敗地主選手阿妮西莫娃（Amanda Anisimova），完成衛冕壯舉，奪下生涯第4座大滿貫金盃。歷經澳網怒砸球拍、法網情緒失控、溫網再度飲恨的連番挫折，她總算用冠軍證明自己配得上世界第一的頭銜。

對莎芭蓮卡而言，2025是極為艱難的一年。她在年初澳網決賽被凱絲（Madison Keys）爆冷，錯失3連霸；法網決賽又敗給高芙（Coco Gauff），賽後記者會的發言更引發軒然大波；溫網則在4強苦戰3盤後不敵阿妮西莫娃。雖然她整季高居球后寶座，還奪下兩座千分大賽冠軍，但在最重要的舞台卻始終差臨門一腳。

▲今年前3個大滿貫賽全部飲恨，莎芭蓮卡終於在美網封后，淚灑球場。（圖／達志影像／美聯社）

27歲的她因此短暫休養，重新整理心情。教練團透露，莎芭蓮卡在法網後讀了一本名為《Into the Magic Shop》的勵志書，幫助她找回自信。這回重返紐約，她頂住滿場支持阿妮西莫娃的聲浪，以6比3、7比6（3）封后。當阿妮西莫娃回球掛網，莎芭蓮卡跪地掩面，哭出9個月來所有鬱悶，全場觀眾起立歡呼，她才緩緩起身高舉雙臂慶祝。

「之前兩場決賽我都完全失控，這次不想再犯同樣的錯。」她在賽後接受訪問時直言，「比賽中我有幾度差點放掉，但告訴自己『妳不能這樣，一定要專注』，這真的幫了我。」

事實上，莎芭蓮卡近年已是巡迴賽最穩定的選手之一。自2021年溫網闖進4強後，她連續6站硬地大滿貫都闖進決賽，自去年10月登上世界第一後也無人能撼動。只是過高的期待讓她一度陷入情緒漩渦，甚至被貼上「輸不起」標籤。

每次走進亞瑟阿許球場，莎芭蓮卡都會看到比莉珍金（Billie Jean King）那句名言「壓力是一種榮耀」。教練團也提醒她，這句話還有後半段，「冠軍懂得調整」。

▲莎芭蓮卡在美網決賽直落二擊敗阿妮西莫娃，完成衛冕。（圖／達志影像／美聯社）

這句話在決賽再度應驗。第2盤她在5比4、僅差兩分就能奪冠時，竟將一記簡單高吊球打中網，錯失機會，最終被阿妮西莫娃回破追平。莎芭蓮卡坦承差點崩潰，但深呼吸後馬上告訴自己「專注下一分」，最終在搶七展現球後氣勢，於第3個賽末點鎖定勝利。

高舉獎盃時，她笑著對團隊說，「今年幾場決賽我對你們真的很糟，但看看，這一切值得吧？謝謝你們，我愛你們，你們就是我的家人。」

當她望向舞台上淚流滿面的亞軍阿妮西莫娃，誠摯鼓勵對手，「我知道輸掉決賽有多痛苦，但相信我，當妳拿下第一座冠軍時，會因為這些挫敗更加享受那一刻。」