運動雲

>

甩掉「輸不起」標籤！球后莎芭蓮卡美網衛冕　落淚釋放9個月鬱悶

記者游郁香／綜合報導

白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）終於把過去9個月的壓力與不甘化為勝利淚水！她在美網決賽直落二擊敗地主選手阿妮西莫娃（Amanda Anisimova），完成衛冕壯舉，奪下生涯第4座大滿貫金盃。歷經澳網怒砸球拍、法網情緒失控、溫網再度飲恨的連番挫折，她總算用冠軍證明自己配得上世界第一的頭銜。

對莎芭蓮卡而言，2025是極為艱難的一年。她在年初澳網決賽被凱絲（Madison Keys）爆冷，錯失3連霸；法網決賽又敗給高芙（Coco Gauff），賽後記者會的發言更引發軒然大波；溫網則在4強苦戰3盤後不敵阿妮西莫娃。雖然她整季高居球后寶座，還奪下兩座千分大賽冠軍，但在最重要的舞台卻始終差臨門一腳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲莎芭蓮卡高舉獎盃，感性向團隊喊話「這一切值得」。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年前3個大滿貫賽全部飲恨，莎芭蓮卡終於在美網封后，淚灑球場。（圖／達志影像／美聯社）

27歲的她因此短暫休養，重新整理心情。教練團透露，莎芭蓮卡在法網後讀了一本名為《Into the Magic Shop》的勵志書，幫助她找回自信。這回重返紐約，她頂住滿場支持阿妮西莫娃的聲浪，以6比3、7比6（3）封后。當阿妮西莫娃回球掛網，莎芭蓮卡跪地掩面，哭出9個月來所有鬱悶，全場觀眾起立歡呼，她才緩緩起身高舉雙臂慶祝。

「之前兩場決賽我都完全失控，這次不想再犯同樣的錯。」她在賽後接受訪問時直言，「比賽中我有幾度差點放掉，但告訴自己『妳不能這樣，一定要專注』，這真的幫了我。」

事實上，莎芭蓮卡近年已是巡迴賽最穩定的選手之一。自2021年溫網闖進4強後，她連續6站硬地大滿貫都闖進決賽，自去年10月登上世界第一後也無人能撼動。只是過高的期待讓她一度陷入情緒漩渦，甚至被貼上「輸不起」標籤。

每次走進亞瑟阿許球場，莎芭蓮卡都會看到比莉珍金（Billie Jean King）那句名言「壓力是一種榮耀」。教練團也提醒她，這句話還有後半段，「冠軍懂得調整」。

▲莎芭蓮卡高舉獎盃，感性向團隊喊話「這一切值得」。（圖／達志影像／美聯社）

▲莎芭蓮卡在美網決賽直落二擊敗阿妮西莫娃，完成衛冕。（圖／達志影像／美聯社）

這句話在決賽再度應驗。第2盤她在5比4、僅差兩分就能奪冠時，竟將一記簡單高吊球打中網，錯失機會，最終被阿妮西莫娃回破追平。莎芭蓮卡坦承差點崩潰，但深呼吸後馬上告訴自己「專注下一分」，最終在搶七展現球後氣勢，於第3個賽末點鎖定勝利。

高舉獎盃時，她笑著對團隊說，「今年幾場決賽我對你們真的很糟，但看看，這一切值得吧？謝謝你們，我愛你們，你們就是我的家人。」

當她望向舞台上淚流滿面的亞軍阿妮西莫娃，誠摯鼓勵對手，「我知道輸掉決賽有多痛苦，但相信我，當妳拿下第一座冠軍時，會因為這些挫敗更加享受那一刻。」

關鍵字： 網球美網莎芭蓮卡阿妮西莫娃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

「我們毀了山本的好表現」　羅伯斯親曝關鍵9下對話

「我們毀了山本的好表現」　羅伯斯親曝關鍵9下對話

12年前遇重大車禍被迫歸零　林智勝低谷爬起續寫傳奇

12年前遇重大車禍被迫歸零　林智勝低谷爬起續寫傳奇

林智勝最後一戰先發一壘！葉總笑稱「看他怎麼演」視狀況打滿

林智勝最後一戰先發一壘！葉總笑稱「看他怎麼演」視狀況打滿

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門新聞

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸無安打比賽破功！

2大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

3林書逸失誤賽後特守　獅7比1宰兄弟

4大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

5林智勝生涯傳奇落幕

最新新聞

1哈樂戴一轟擊沉道奇　寫多項紀錄

2離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

3林智勝與阿妹同台享巨星禮遇　〈鋼鐵男子〉喚醒車禍重生記憶

4林智勝終戰前曝感性心聲：引退賽最重要的是球迷

5金鶯9下大逆轉道奇　主帥也瘋狂

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366