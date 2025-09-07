運動雲

王躍霖回顧對決林智勝：他想打爆我！　轉隊還接到「大笑電話」

▲▼ 林智勝引退系列賽第二戰。（圖／記者李毓康攝）

▲ 林智勝引退系列賽第二戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍「傳奇球星」林智勝進入引退系列賽，昔日戰友、現效力台鋼雄鷹的投手王躍霖，也在賽前分享了與「神拜」的緣分與難忘回憶。從2013年在中華隊初識，到職棒舞台上的投打對決，兩人一路交會，留下許多深刻印象。

王躍霖回憶，2013年在經典賽集訓時首次與林智勝相處，當時自己年僅22歲，對這位大前輩充滿敬意，「他完全沒有架子，很會帶氣氛，也很會在私下給學弟鼓勵，甚至用玩笑的方式幫忙減壓。」

2015年王躍霖加盟Lamigo桃猿，隔年林智勝行使自由球員轉戰中信兄弟。雖然兩人短暫錯過同隊機會，身穿不同隊戰袍後，在場上仍多次交手，總計27打數被敲3安打，包含1支全壘打。王躍霖說，「我記得對他被打過一支全壘打，是一顆曲球被轟。其實他曾說過最想要打爆我的球，他每次這樣講我就越亢奮，最期待能用直球三振他。」

林智勝生涯最具代表性的「30轟、30盜、3成打擊率」（俗稱333紀錄），同樣深深烙印在王躍霖心中。「他那一年幾乎每次上一壘都要嘗試盜壘，我們還常在吃飯時談到要挑戰333。對30歲出頭的選手來說，那真的是很不容易的成就，應該沒有人能完全複製。」

兩人之間的互動不僅限於場上，王躍霖在2024年因擴編選秀從味全龍轉戰台鋼雄鷹時，就曾接到林智勝的「大笑電話」。「消息一出來沒多久，他應該前三個打來的，他打來笑我，說：『沒辦法啊，誰叫你丟得那麼好。』雖然是玩笑，但其實也是給我很大的肯定。」

如今林智勝迎來引退時刻，王躍霖坦言還不太真實，但每一場比賽都在珍惜與他同場的機會。「這樣的前輩真的很難找到第二個，他的成就、影響力和人格特質，都是後輩們學習的典範。」

