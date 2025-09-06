林智勝揭假球案波及心路：曾與母決裂　遭懷疑痛苦到想退役



記者王真魚／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝迎來生涯引退系列賽，球團今天釋出引退紀錄片首部曲，談到過往風雨心路。他在影片中透露，LaNew時期假球案波及自己，起因竟是母親因經濟壓力，為了投幣式卡拉OK而向組頭借錢，導致他一度被懷疑、留職停薪，甚至和母親決裂一年。

假球風暴中的親情裂痕

林智勝回憶，當年傳出母親與「雨刷」有金錢往來，他也被列為懷疑對象之一，「我們有四個人被公司留職停薪，那段時間我跟我媽的關係不是很好，她讓我覺得，為了自己忽略了很多重要的事情。」他直言，得知真相後非常憤怒，「我媽借錢，不僅害我被懷疑，甚至害我被球迷指指點點。」氣憤之下，他選擇和母親斷聯，長達一年不提供生活費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「放水」污名壓力沉重

那段時間，他不敢踏出家門，「因為一出門，大家就說，那不是放水的誰誰誰。」他憤憤表示，明明未涉案，卻因流言受苦，幾乎三、四個月都把自己關在家裡。後來檢調釐清，他才鬆口氣，但傷痕卻已留下。

妻子王薇欣哽咽回憶，當時林智勝飽受煎熬，「他晚上都不能睡覺，常常到天亮才闔眼。球場上，甚至有球迷唱歌嘲諷。」林智勝印象最深的是在台南球場，統一獅球迷大唱《聽媽媽的話》嘲弄他，讓他備感壓力。

堅持下去，才不被誤解

「那時候我好討厭去統一的球場。 因為他們會覺得是我把我媽媽推出來擋這一箭。」林智勝無奈地說，「就是有的球迷是這樣想，但事實就不是啊。這沒辦法，你還是必須到球場。所以當他們那時候開始講，一直唸的時候，其實我有點害怕。」堅持下去，才不被誤解

林智勝說，曾經一度想過退休，但最終選擇繼續上場，「如果你選擇不打，只會讓更多球迷覺得你心虛。我那時候告訴自己，必須堅持下去。」他學會調適，把噓聲當成加油聲，終於走出陰影。

記者會自清：清清白白打球

當時，林智勝也召開記者會，強調自己「真的沒打假球」。他承認母親確有向「雨刷」借款15萬元，但已歸還，與收賄無關，「一直以來，我都是清清白白、認認真真地為球迷打球。」

多年後回首這段過往，林智勝感慨萬分，「比起外界的聲音，更痛苦的是媽媽怎麼能這樣做。」如今選擇卸下球衣，他坦言，已經學會不去在意留言，「不看，也就不會生氣。」不過他也笑說，有時還是太無聊會想看，「看到人家在罵，也會生悶氣，算了還是不要看。」





▲林智勝引退系列賽。（圖／記者李毓康攝）