林智勝引退首戰不小心「破哏」　朱育賢致歉：幸好不是最後一場

▲▼中職朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

▲朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍本周在大巨蛋舉辦林智勝引退系列賽，原本首戰要讓林智勝在球迷歡呼聲中退場，但朱育賢沒有按照劇本走，他6日認真道歉，「真的對賢拜很抱歉。」

林智勝引退系列賽首戰先發一壘手，原本規劃第5局結束退場休息。依照葉總的劇本，第6局上半比賽開始後再喊暫停，讓林智勝在滿場掌聲中退場接受致敬。沒想到朱育賢換局時直接站上一壘，讓精心安排的橋段突然落空。葉總無奈表示：「其實朱育賢表現沒有很好，他應該要先回去原來的位置，裁判都想好等一下play ball後喊暫停，我再上去換，結果沒這個機會。」

朱育賢還原當時情況，自己從左外野準備上場時，發現右外野的陳子豪也跑到身邊，想起賽前有討論到換人的事，就沒等主審喊開打，便提早走向一壘。他說：「幸好是第一場，如果是最後一場，我會很內疚。我後來有跟賢拜說歹勢，他也笑笑的。我很榮幸參與引退賽，真的是不小心，很歹勢。」

林智勝與朱育賢都曾效力Lamigo桃猿，但朱育賢2014年加入職棒時，林智勝已透過自由球員資格轉戰中信兄弟。今年兩人終於在味全龍並肩作戰，首次成為隊友。

朱育賢盛讚林智勝的影響力，不僅場上累積輝煌成績，當年轉隊的勇敢決定更替後輩開闢道路，「他一直用行動告訴球迷，希望大家進場支持。這幾天應該還有小彩蛋，會在歡笑中帶著感動，向他致敬。」

關鍵字： 味全龍林智勝朱育賢職棒道歉

