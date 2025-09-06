蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上

記者王真魚／台北報導

「31CONIC 智勝一擊」引退系列賽昨（5日）熱鬧登場，壓軸演出的蕭敬騰不僅高歌〈夢一場〉唱到林智勝落淚，更在舞台上突然「飛身一跳」，讓大師兄嚇傻。原來這一幕還暗藏一段「復刻梗」，讓林智勝哭笑不得。





▲林智勝 。（圖／喜鵲娛樂提供）

林智勝今天受訪笑說，「他只有事前跟我說，『我會跳上去喔，你要接住我喔！』我當下回他：『蛤？』結果他真的跳上來，大家馬上就把那張照片拿出來了。」

所謂的「那張照片」，是2014年7月6日Lamigo桃猿主場對兄弟象（中信兄弟前身）時的經典畫面。當年球隊舉辦「豹紋趴」，邀請「瑜伽女神」房妍開球，她在投球前脫下球衣，露出豹紋比基尼，最後還跳到擔任捕手的林智勝身上熊抱，成為球迷津津樂道的話題。

被問到蕭敬騰是否刻意「致敬」當年場景，林智勝哭笑不得回應，「我不知道他是不是有這個意思啦，我真的不知道，但大家就把那張照片拿出來。啊拿出來就拿出來，不就林智勝嘛，還要逃避嗎？沒辦法啊，那張照片永遠都在那邊。」

對於蕭敬騰突然的「飛撲」毫無準備，林智勝直言，「我們對看靠很近，他就往後，我還以為他要助跑勒！」

林智勝也透露，自己對於舞台演出完全沒預料，「彩排的時候都不知道，他們不讓我看，我就照流程走上去跳舞，然後馬上被叫下台。」

今天阿妹（張惠妹）彩排時亦是如此，「我走上去一下就下來，他們叫我趕快走，後來找進妹姐打招呼，她也是叫我趕快進去，所以今天我真的也不知道要幹嘛。」