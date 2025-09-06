運動雲

>

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上

記者王真魚／台北報導

「31CONIC 智勝一擊」引退系列賽昨（5日）熱鬧登場，壓軸演出的蕭敬騰不僅高歌〈夢一場〉唱到林智勝落淚，更在舞台上突然「飛身一跳」，讓大師兄嚇傻。原來這一幕還暗藏一段「復刻梗」，讓林智勝哭笑不得。

▲林智勝 。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲林智勝 。（圖／喜鵲娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝今天受訪笑說，「他只有事前跟我說，『我會跳上去喔，你要接住我喔！』我當下回他：『蛤？』結果他真的跳上來，大家馬上就把那張照片拿出來了。」

所謂的「那張照片」，是2014年7月6日Lamigo桃猿主場對兄弟象（中信兄弟前身）時的經典畫面。當年球隊舉辦「豹紋趴」，邀請「瑜伽女神」房妍開球，她在投球前脫下球衣，露出豹紋比基尼，最後還跳到擔任捕手的林智勝身上熊抱，成為球迷津津樂道的話題。

被問到蕭敬騰是否刻意「致敬」當年場景，林智勝哭笑不得回應，「我不知道他是不是有這個意思啦，我真的不知道，但大家就把那張照片拿出來。啊拿出來就拿出來，不就林智勝嘛，還要逃避嗎？沒辦法啊，那張照片永遠都在那邊。」

對於蕭敬騰突然的「飛撲」毫無準備，林智勝直言，「我們對看靠很近，他就往後，我還以為他要助跑勒！」

林智勝也透露，自己對於舞台演出完全沒預料，「彩排的時候都不知道，他們不讓我看，我就照流程走上去跳舞，然後馬上被叫下台。」

今天阿妹（張惠妹）彩排時亦是如此，「我走上去一下就下來，他們叫我趕快走，後來找進妹姐打招呼，她也是叫我趕快進去，所以今天我真的也不知道要幹嘛。」

關鍵字： 演出熱鬧驚喜經典笑言

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

劉任右U18台美大戰先發　美國153公里左投球探報告曝優勢與弱點

劉任右U18台美大戰先發　美國153公里左投球探報告曝優勢與弱點

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

熱門新聞

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平臨危先發3.2局無失分

2林智勝女兒林禹融引退賽熱跳開場舞

32026WBC東京巨蛋票價揭曉

4鍾亦恩4局狂飆8K！台灣7：0完封中國

5呂彥青拆除滿壘炸彈　兄弟2：1擊退獅隊

最新新聞

1國高中盃羽球錦標賽　2600位菁英爭霸

2林智勝不小心「破哏」　朱育賢致歉

3林智勝今先發7棒DH：提前換下也OK

4古久保健二：會幫呂詠臻好好修正投球內容

5褲子破了！林智勝笑死　仍讚老蕭敬業

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

王建民親自證實「都市傳說」　回憶超猛紀錄淡定：輕鬆丟

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366