蕭敬騰〈夢一場〉唱到心坎...林智勝揭落淚原因　俏皮喊今天不哭了

記者王真魚／台北報導

「31CONIC 智勝一擊」引退系列賽首戰昨（5日）在台北大巨蛋登場，金曲歌王蕭敬騰壓軸開唱，當演唱到林智勝點唱的〈夢一場〉時，老蕭特別以自彈自唱方式呈現，致敬這位在球場上歷經傷痛與低潮，卻始終不放棄的大師兄。場邊的林智勝當下落下眼淚，今天受訪也親口揭曉「落淚的原因」。

▲▼ 蕭敬騰大巨蛋林智勝引退演出。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲ 蕭敬騰大巨蛋林智勝引退演出。（圖／喜鵲娛樂提供）

林智勝回憶，過去每年球季開始都把「年底能否獲得球團青睞」視為目標，每一年拚盡全力打拚，但屢屢等來的卻是失落。「不知道是不是自己努力不夠，我就去問耿伯軒，他跟我說，國外在看選手，都是看三年、五年的平均值。」林智勝說，那幾年間自己的表現其實逐步往上，但「收到的消息是沒有消息。」

「那時候在車上剛好，就是這麼剛好，聽到〈夢一場〉，聽一聽就哭了。」林智勝笑說，當初把這段心情分享給蕭敬騰團隊時，是用玩笑方式講出來，沒想到老蕭那麼感性，會在舞台上以歌聲替他重現，「修飾地非常好。」

事實上，林智勝一直懷有旅外夢，早在2006年他就曾有機會赴日，但因La New熊僅放行一人，最終由吳偲佑成行；2010年前後，美職印地安人與巨人都曾展現興趣，卻因種種原因未果。2015年他繳出「30轟30盜」頂級成績單，再度積極尋找機會，卻依舊石沉大海。

下一首與蕭敬騰一起唱〈阿飛的小蝴蝶〉，林智勝也很有感觸，試著忍著眼淚，他坦言，當下回顧生涯片段，包括289轟、再見安打與關鍵三分砲，情緒全都湧上，「真的很難控制。」

林智勝家人在場下也哭成一團，他一直不敢往下看，害怕自己也淚崩。他打趣地說，萬一在台上一把眼淚、一把鼻涕，實在不太好看。

原本之前說引退系列賽時不會哭，但系列賽首日看見畫面重播，搭配老蕭歌聲，眼淚自然奪眶而出。林智勝「傲嬌」解釋，「是9月7日引退（當日）才不能哭。」隨後俏皮喊話，「我今天不哭，林智勝不哭！」

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

劉任右U18台美大戰先發　美國153公里左投球探報告曝優勢與弱點

