運動雲

>

佐佐木朗希菜鳥年令人失望　美記者道歉：外界給予他的期待過高了

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊投手佐佐木朗希的大聯盟新人年只剩下最後一個月。這位23歲的日本右投在本季日本開幕第二戰完成MLB初登板，但只出賽8場便因右肩夾擠症候群進入傷兵名單（IL），之後多次在小聯盟進行復健登板。如今，他本季重返大聯盟的希望已逐漸渺茫。美國《橘郡紀事報》（Orange County Register）資深記者普蘭基特（Bill Plunkett），在採訪中對佐佐木的表現做出了評價。

「球速、球質、結果都沒有改善」

[廣告]請繼續往下閱讀...

普蘭基特指出，佐佐木的現況未見明顯進步，「首席教練團認為無論是球速、球質還是投球結果都沒有改善，所以不得不說，這樣的表現令人失望。」

佐佐木9月2日（美國時間）在3A完成第4場復健登板，主投5局，首局就被敲2發全壘打失4分，最快球速僅156公里。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，他仍會在小聯盟持續調整，短期內不會回到大聯盟。

雖然道奇先發輪值若再有傷兵，或許會再次傳出「期待朗希回歸」的聲音，但普蘭基特直言：「或許9月會給他牛棚投球的機會，但我不認為他會進入季後賽名單。甚至我懷疑他明年春訓之前都不會再在大聯盟投球。」

高期待與現實落差

普蘭基特進一步分析：「我對他是失望的，確實是期待落空。不過，我們自己也必須道歉，因為外界給予他的期待過高了。」

「他正在挑戰的事情非常困難。23歲就從日本過來，還要馬上進入爭冠球隊的先發輪值。不同於山本由伸或前輩前田健太，佐佐木在日本並沒有累積完整的投手經驗，他並非一個已完成發展的投手，而更像是一個潛力股。朗希目前才剛開始累積經驗，應該以培養前景的角度看待。」

投球武器仍需多樣化

佐佐木在羅德時期就沒有完整投過一整季，這點早已是隱憂。他自己也在加盟會上坦言：「比起金錢，我更看重能在美國累積的時間與經驗。」

但在大聯盟，他的速球效果不足，成為挑戰。普蘭基特指出：「他必須讓速球變得更難打，僅靠球速不夠，需要更多成熟的球種來輔助。」數據顯示，他在5月前的投球組成中，速球佔50.2%、指叉球佔32.9%，兩種球幾乎占到八成。儘管指叉球能製造揮空，但當打者只需在速球或指叉球之間選一種來攻擊時，他就容易被鎖定。

「他的指叉球確實很好，但打者其實不必出棒，只要等速球就行。所以他需要改進滑球，並加入變速球等更多選項。」
目前，佐佐木在復健過程中開始嘗試二縫線與卡特球。雖然首年歷經挫折，但他仍只有23歲，還有足夠時間累積經驗，等待真正的「覺醒之年」到來。

關鍵字： 棒球道奇隊日本佐佐木朗希新人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

劉任右U18台美大戰先發　美國153公里左投球探報告曝優勢與弱點

劉任右U18台美大戰先發　美國153公里左投球探報告曝優勢與弱點

台、韓U18都有二刀流秘密武器　李大浩點名「釜山大谷」備受期待

台、韓U18都有二刀流秘密武器　李大浩點名「釜山大谷」備受期待

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

熱門新聞

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平臨危先發3.2局無失分

2呂彥青拆除滿壘炸彈　兄弟2：1擊退獅隊

3林智勝女兒林禹融引退賽熱跳開場舞

4鍾亦恩4局狂飆8K！台灣7：0完封中國

5「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希

最新新聞

1賽前5小時答應先發　大谷翔平用盡全力飆速163

2大三元製造機吉迪　與公牛談判進度曝光

3大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

4拳擊精靈吳詩儀　WB世錦賽闖16強

5李政厚本季第二度4安巨人5連勝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

王建民親自證實「都市傳說」　回憶超猛紀錄淡定：輕鬆丟

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366