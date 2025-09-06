佐佐木朗希菜鳥年令人失望　美記者道歉：外界給予他的期待過高了

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊投手佐佐木朗希的大聯盟新人年只剩下最後一個月。這位23歲的日本右投在本季日本開幕第二戰完成MLB初登板，但只出賽8場便因右肩夾擠症候群進入傷兵名單（IL），之後多次在小聯盟進行復健登板。如今，他本季重返大聯盟的希望已逐漸渺茫。美國《橘郡紀事報》（Orange County Register）資深記者普蘭基特（Bill Plunkett），在採訪中對佐佐木的表現做出了評價。

「球速、球質、結果都沒有改善」

[廣告]請繼續往下閱讀...

普蘭基特指出，佐佐木的現況未見明顯進步，「首席教練團認為無論是球速、球質還是投球結果都沒有改善，所以不得不說，這樣的表現令人失望。」

佐佐木9月2日（美國時間）在3A完成第4場復健登板，主投5局，首局就被敲2發全壘打失4分，最快球速僅156公里。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，他仍會在小聯盟持續調整，短期內不會回到大聯盟。

雖然道奇先發輪值若再有傷兵，或許會再次傳出「期待朗希回歸」的聲音，但普蘭基特直言：「或許9月會給他牛棚投球的機會，但我不認為他會進入季後賽名單。甚至我懷疑他明年春訓之前都不會再在大聯盟投球。」

高期待與現實落差

普蘭基特進一步分析：「我對他是失望的，確實是期待落空。不過，我們自己也必須道歉，因為外界給予他的期待過高了。」

「他正在挑戰的事情非常困難。23歲就從日本過來，還要馬上進入爭冠球隊的先發輪值。不同於山本由伸或前輩前田健太，佐佐木在日本並沒有累積完整的投手經驗，他並非一個已完成發展的投手，而更像是一個潛力股。朗希目前才剛開始累積經驗，應該以培養前景的角度看待。」

投球武器仍需多樣化

佐佐木在羅德時期就沒有完整投過一整季，這點早已是隱憂。他自己也在加盟會上坦言：「比起金錢，我更看重能在美國累積的時間與經驗。」

但在大聯盟，他的速球效果不足，成為挑戰。普蘭基特指出：「他必須讓速球變得更難打，僅靠球速不夠，需要更多成熟的球種來輔助。」數據顯示，他在5月前的投球組成中，速球佔50.2%、指叉球佔32.9%，兩種球幾乎占到八成。儘管指叉球能製造揮空，但當打者只需在速球或指叉球之間選一種來攻擊時，他就容易被鎖定。

「他的指叉球確實很好，但打者其實不必出棒，只要等速球就行。所以他需要改進滑球，並加入變速球等更多選項。」

目前，佐佐木在復健過程中開始嘗試二縫線與卡特球。雖然首年歷經挫折，但他仍只有23歲，還有足夠時間累積經驗，等待真正的「覺醒之年」到來。