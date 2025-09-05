古久保恭喜林子崴術後首勝！挑戰未果露出驚呆表情

▲中職樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿本土左投林子崴今（5日）先發5局無失分，收下睽違近4年的勝投，上一次勝投紀錄要追溯到2021年11月13日。總教練古久保健二賽後直言，這是林子崴開刀後的首勝，意義重大，「今天才算是正式的開始，非常恭喜他。」

林子崴投滿5局僅用68球，只被敲3安、送出2次三振與1次保送，成功封鎖悍將打線，相隔1392天拿到勝投。

古久保賽後大讚，投球內容非常好，「今天才算是正式的開始，能夠拿下勝投，非常恭喜他。」

林子崴過去先發多半在第二輪打線時出現小亂流，對此古久保也談到修正關鍵，「這部分確實有做修正，前陣子配球上有些問題，那一場比賽結束後有做一些討論。今天閔勛在配球方面幫助很大，做得非常好。」

至於9局下面對高捷的內野安打提出挑戰，最後仍維持原判，古久保當時一度露出驚呆的神情。他在賽後透露，「裁判老師說，我們是已經跑過去才做這個觸殺動作，這就沒辦法，老師是這樣解釋。」

林泓育面對悍將洋投力亞士轟出2分砲，加上日前對味全龍擊出再見安，連兩戰都是勝利關鍵拿下單場MVP。他坦言，其實球隊對戰力亞士並不好打，「我們對他的內容不是很好，都沒有超過3分。」能贏球，關鍵在於團隊發揮，「剛好我們投手有發揮，現階段我們打線沒有那麼穩定，分數也不會很多，就是盡可能去做，即使沒有安打要得分的情況，也要盡可能做到位。」

年已39歲保持穩定的秘訣？林泓育淡然表示，最重要的基礎還是維持身體狀況，「能每天維持出賽才是關鍵。至於能不能上場是教練的安排，我自己就是把準備做好。現在如果有機會上場就全力以赴，沒上場也一樣會做好準備。」

至於數據是否比去年更好，他則說，其實沒有特別去想，「就是看當下的狀況去調整。大家都一樣，不會在春訓時就想著今年一定要有什麼表現，而是一場一場慢慢累積起來。」