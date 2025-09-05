台北101點亮榮耀之光　致敬林智勝堅持求勝的職棒精神！

▲台北 101 點亮榮耀之光，致敬林智勝堅持求勝的職棒精神！（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／台北報導

9月5日至9月7日味全龍隊在大巨蛋迎來傳奇球星林智勝的引退系列賽。賽事期間台北市除了大巨蛋的應援聲，夜空還將多一道璀璨光芒。林智勝引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」舉辦期間，台北 101 於 9/5 到 9/7 晚間 18:30-22:00 開啟專屬點燈，以國際地標的高度與光影，向「大師兄」燃燒二十餘載的傳奇榮耀致敬。



台北101長期關注體育與文化推廣，將運動精神視為企業文化的重要延伸。此次點燈不僅象徵企業對賽事的支持，更代表對運動員持續突破自我的精神禮讚。林智勝在球場上的拚戰、突破與堅持，與台北101 所展現的國際視野和不斷追求卓越的姿態相互呼應，詮釋了「成就不只是到達頂點，而是一次次超越自己」的核心價值。



味全龍球團表示：「台北101 不僅是國際地標，更是勇於挑戰與追求卓越的精神代表。很期待這次點燈致敬，讓頂尖的象徵與棒球運動的ICONIC互相呼應，同時也讓球迷對球員的敬意能透過點燈延伸到夜空，形成在天際的榮耀之光。希望每一位抬頭仰望的人，都能感受到那份源自運動的力量，並記住林智勝以堅持求勝精神寫下的傳奇。」



9月6日至9月7日林智勝引退賽事將進入最後兩場，歡迎民眾進場大巨蛋為中職傳奇球星-林智勝應援，只要走出臺北大巨蛋望向台北101，就能見證榮耀之光閃耀在天際，為「永遠的大師兄」致上最深的敬意！

