2屆FMVP雷納德密約風波延燒！快艇老闆喊冤「我也是受害者」

"The Clippers have abided by the salary cap circumvention rules because that's the right thing to do."



Clippers owner Steve Ballmer sits down with @ramonashelburne and denies the Clippers' wrongdoing in the Kawhi-Aspiration deal. pic.twitter.com/G7dgbRqxEB — SportsCenter (@SportsCenter) September 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

快艇近來爆出「規避薪資上限」風波，外界質疑陣中2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）與贊助商Aspiration的2800萬美元代言案，背後涉及快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）的投資。對此鮑爾默今（5）日首度出面澄清，他承認曾介紹雙方認識，但強調自己對合約細節毫不知情，更直言「我也是受害者。」

鮑爾默在《ESPN》專訪中表示，Aspiration當年確實透過他牽線，結識雷納德，但時機點是在2021年11月，距離快艇與雷納德簽下4年1.73億美元延長合約已過了3個月。「我們和Kawhi的合約已經完成，與Aspiration的贊助也都定案了。後來，他們才要求能認識Kawhi。我們可以把贊助商介紹給球員，但不能參與其中。」

▲雷納德成為風暴中心，NBA已宣布調查快艇是否違規。（圖／記者李毓康攝）

Aspiration在2021年9月才宣布與快艇簽下3億美元合作，包括球衣廣告與新球館贊助，甚至曾開出比Intuit更高的價碼搶奪冠名權。鮑爾默強調，他與雷納德的合約、球隊贊助案都已「塵埃落定」，後續的代言協議完全是雙方「自行完成」。

更令他感到震驚的是，Aspiration最終爆出詐欺，創辦人桑柏格（Joe Sanberg）上月已承認兩項電信詐欺罪，涉案金額超過2.48億美元。鮑爾默透露，他投資了5000萬美元，持股不到3%，沒有經營權與董事席位，「這是一家詐騙公司，說不定根本沒有人能控制它。」

他坦承自己與團隊當年看的是「偽造財報」，感到「難堪又愚蠢」，但補充「許多聰明的投資人也都沒看出問題。」

至於合約金額龐大，雷納德卻幾乎沒有替Aspiration提供任何服務的說法，鮑爾默回應，「我不知道他們為什麼要這麼做，也無法預測這和其他代言有什麼差別。這些人犯了詐欺罪，他們騙了我。」

▲Aspiration曾是快艇球衣與新球館贊助商，後來爆出大規模詐欺案破產。（圖／記者李毓康攝）

這並非快艇首度因雷納德捲入爭議。2019年他投入自由市場時，外界就爆料其團隊（由舅舅羅伯森（Dennis Robertson）主導）向多隊提出不合規要求，包括球隊股份、私人飛機與豪宅等。NBA當時調查後未發現違規，但保留重啟調查的可能。

2020年12月，前快艇顧問威爾克斯（Johnny Wilkes）聲稱協助招募雷納德，應獲得250萬美元酬勞，案件最終被駁回，聯盟也未開罰。

面對「雷納德總是爭議不斷」的說法，鮑爾默認為，與這位2屆FMVP沉默寡言有關，「因為他不太說話，讓外界充滿神秘感，球迷因此會自編一些敘事。但我和Kawhi關係一直很好，我們每年會坐下來聊幾次，談談球隊狀況。」

他最後強調，「這些指控並不屬實，但最重要的是，我們在所有互動中都做了正確的事。Kawhi的商業決定是他的事，但快艇一直以來都是光明正大的。」

▲快艇老闆鮑爾默否認涉入雷納德代言合約，強調自己也是Aspiration詐騙案的受害者。（圖／記者李毓康攝）