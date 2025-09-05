梅西落淚！阿根廷主場最終戰梅開二度　回應是否踢明年世界盃

???????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????????? ????????



記者游郁香／綜合報導

球王梅西（Lionel Messi）今（5）日代表阿根廷出戰世界盃資格賽，單場梅開二度，率隊以3比0擊退委內瑞拉，這極有可能是他生涯在阿根廷本土的最後一場正式比賽，忍不住激動落淚。至於已高齡38歲的他，明年是否會再戰世界盃，他僅低調回應，「再看看吧。」

梅西在比賽前就情緒激動，熱身時眼眶泛紅，3個寶貝兒子站在場邊，與他一起唱著國歌。他在第39分鐘冷靜挑射破網，下半場再接到阿馬達（Thiago Almada）的妙傳推射破門，單場梅開二度；第89分鐘，梅西差點就完成帽子戲法，可惜被判越位。

▲梅西賽前眼眶泛淚，與3個兒子在國歌聲中度過感性時刻。（圖／路透）

隊友馬丁內斯（Lautaro Martínez）第76分鐘也接應梅西策動的進攻，頭槌建功，阿根廷終場以3比0輕取委內瑞拉。阿根廷早已提前鎖定2026年世界盃席次，這場比賽更像是為梅西在家鄉畫下特別的註腳。

38歲的梅西賽後坦言，這或許真的是他在阿根廷的最後一場正式比賽，「能以這種方式結束，正是我一直夢想的時刻。在這座球場，我經歷了太多情感與回憶。能在阿根廷、在我們的球迷面前比賽總是件快樂的事。」

談到明年的世界盃，梅西坦承自己心中仍有渴望，但不願意下定論，「以我的年紀來說，最合理的情況是我不會再踢另一屆世界盃。但現在距離比賽很近了，我會依照身體狀態去決定。我若感覺良好，就會享受比賽；若不在最佳狀態，我寧可不參與。」

▲梅西對是否參加2026世界盃未鬆口，僅說「再看看吧」。（圖／路透）

梅西是阿根廷史上出賽場次最多、進球數最多的國腳，2006年18歲就登上世足舞台，最終在2022年率隊於卡達圓夢捧起大力神盃。他說，自己會一步一步走下去，「日子一天一天過，再看看會發生什麼。」

阿根廷總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）則強調，若梅西希望，他們一定會為隊長安排另一場在阿根廷的比賽，「因為他值得。」