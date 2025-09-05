運動雲

海盜史金恩茲封鎖道奇MVP三連星　親曝對決大谷翔平投球策略

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

匹茲堡海盜新生代強投史金恩茲（Paul Skenes）今（5）日於主場迎戰強敵洛杉磯道奇，先發6局僅被敲2安、無失分，送出8次三振，成功奪下本季第10勝，防禦率降至1.98，幫助球隊完成對道奇的系列賽橫掃。他賽後透露面對大谷翔平的策略，「關鍵就是不要把球投進好球帶中間。」

史金恩茲此役表現堪稱代表作之一，特別是在對戰大谷翔平方面的策略與執行皆極為出色。首打席他以高角度速球讓大谷揮空三振；第3局二壘有人時則改用變化球壓制，大谷最終獲得保送；第6局雙方再度交手，史金恩茲僅用3球就讓大谷再度吞K。

賽後，史金恩茲回顧投球表示，「我認為今天投得不錯，被打出的球也靠隊友的好守備支援守下，整體來說是場很棒的比賽。」

此役成功壓制大谷，史金恩茲透露策略，「就是不要把球投到好球帶中間，這幾天只要投進去就會被懲罰，過去也是如此，所以我只要確實執行自己的投球就好。」

▲▼海盜史金恩茲。（圖／路透）

▲史金恩茲此役封鎖道奇MVP三連星。（圖／路透）

史金恩茲在首局與第6局連續解決了道奇的MVP三連星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman），2度讓三連星3上3下，他打趣說，「如果他們不是聯盟最強的第1到第3棒，那誰才是？面對這樣的打線，就是要拿出最好的投球，而我今天做到了。」

史金恩茲坦言，能夠在主場對決道奇並完成橫掃，是自己棒球生涯的寶貴時刻，「這就是我打棒球的理由，這就是為什麼這項運動叫做The Show，能夠面對這麼強的隊伍，在主場力拚橫掃，在這樣的舞台上發揮實力，我很感激。」

此役過後，史金恩茲防禦率降至1.98，正式進入1字頭。他強調，接下來剩下的出賽，要抱持毫無保留的態度全力以赴，「現在還剩4、5場比賽，我想在休賽季開始前不留遺憾，能走多遠我不知道，但就像去年一樣，我會『全部拚盡』。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平匹茲堡海盜史金恩茲

