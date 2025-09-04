運動雲

樂天女孩美國行圓夢！　MLB球場近距離目睹大谷翔平英姿

▲樂天女孩，左起筠熹、岱縈、琳妲、曲曲、穎樂、若潼、小紫、嘎琳。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩，左起筠熹、岱縈、琳妲、曲曲、穎樂、若潼、小紫、嘎琳。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天女孩美國行程持續進行，美國時間9月3日來到第3站匹茲堡，上午先赴Robert Morris University（RMU）進行文化交流，下午則受邀前往匹茲堡PNC PARK，參加由海盜隊舉辦的簽名會活動。

現場聚集不少台灣與當地粉絲，甚至有穿著樂天桃猿球衣的球迷力挺，許多小朋友更被女孩們的熱情吸引，紛紛駐足要求合影，展現出跨越國界的應援魅力。

▲樂天女孩簽名會。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩簽名會。（圖／樂天桃猿提供）

當天海盜隊對上道奇隊，雖然大谷翔平因身體不適臨時取消先發，但隨後登場依舊掀起全場關注，樂天女孩們坐在觀眾席，第一時間拿起手機捕捉畫面。

小紫分享，「因為朋友有本壘後方的票，超近距離看到他，第一次親眼見到大谷翔平，一睹風采真的很開心！」

早在啟程前就許願「想看大谷」的嘎琳也圓夢成功，她笑著說：「剛剛有個想法滿好笑的，覺得大谷翔平跟電視上一模一樣耶！」她也分享，「有看到他打一球自打彈地球，本來以為來不及上壘，沒想到跑超快！看到他上場真的很興奮，拍了一百張照片，超滿足。」

第二次來美國參與「台灣日」的若潼，上一次在天使隊球場就曾與大谷翔平握手，這次她則專注於觀察大谷的打擊表現，依舊充滿支持之情，「不太一樣的感覺，上次有握手，這次是認真看他比賽，但心情一樣是YA！」影片一上傳社群，更讓台灣粉絲大呼羨慕：「太近了吧！」

▲岱縈、曲曲、琳妲、穎樂、筠熹登上匹茲堡球場大螢幕。（圖／樂天桃猿提供）

▲岱縈、曲曲、琳妲、穎樂、筠熹登上匹茲堡球場大螢幕。（圖／樂天桃猿提供）

更添驚喜的是，岱縈、曲曲、琳妲、穎樂、筠熹在比賽局間，被現場大螢幕捕捉到畫面，瞬間登上匹茲堡球場的全場焦點。

琳妲笑說：「曲曲本來一直搖來搖去，原本只是隨意跟著搖，結果就被拍到了！」雖然當下還找不到攝影機位置，但她直呼這段畫面成為難忘回憶，也讓樂天女孩的熱情再度感染全場觀眾。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒樂天女孩

