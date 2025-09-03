郭天信笑稱「臉也很穩」　李凱威曝彼此一個眼神就懂的默契

運動雲

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍近期將郭天信與李凱威排在前兩棒，組成雙箭頭搭檔。兩人只要一個眼神交流，就能彼此傳遞戰術想法。李凱威透露，這份默契是靠平時不斷培養出來的。

李凱威率先達成連5季百安的紀錄，郭天信也逼近相同里程碑。談到學長先達標，郭天信盛讚他是「很穩的選手」，還幽默補一句：「臉也長得很穩。」對此形容，李凱威苦笑回應：「這是什麼形容法啊！」

談到「穩定」的秘訣，李凱威認為保持身體健康最重要，也感謝總教練葉君璋給予大量出賽機會，「這兩點很重要，才有機會完成紀錄。」

談到與郭天信的打線連結，李凱威表示：「之前就常有『九一』或『一二』的連線，只要他上壘就會有戰術。我們默契很好，教練團也給我們很大的空間，不論是戰術或短打都很支持。我們平常有聊過，實戰也有幾次經驗，所以大概知道對方會做什麼。」場上的「眼神交流」成為關鍵，李凱威笑說：「有時候就是一個PASS，對到眼就知道。」

挑戰百安後，李凱威還有機會挑戰連續兩季打擊率破3成。他說：「這是給自己的目標。全壘打打不出來，長打也不多，上壘率和打擊率才是首要的目標。」被問到是否知道誰保持隊史連兩季3成打擊率紀錄時，他立刻秒答：「郭天信！」他自己也將朝這項紀錄挑戰。

李凱威目前累積21次盜壘，僅落後領先的陳晨威1次。他笑說：「追不到啦！等下他看到又會再跑3次。上次好不容易追平，他馬上又跑出3盜，真的太難了！」

