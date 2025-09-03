退休倒數？皮爾斯預言詹皇迎最後一季　「他是傳奇但時間到了」

Paul Pierce thinks this will be LeBron James last season in the NBA ????



“He’s been the GOAT for so long, he’s maintained the stats… I think his time is up but we appreciate what he’s done for the league.” pic.twitter.com/Lo15gqbSDE — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）最近談到昔日老對手詹姆斯（LeBron James），儘管這位40歲的湖人巨星依舊保持頂尖水準，但皮爾斯卻認為，下個賽季或許就是詹皇的「最後一舞」，「Bron就是那種傳奇，我們都很感謝他。但我覺得，他的時間到了。」

詹姆斯今夏執行價值5260萬美元的球員選項，繼續為湖人效力，雙方並未達成新合約，讓外界再度關注他的退役時程。皮爾斯接受《Dallas Hoop Journal》訪問時直言，「如果要我下注，我會說這是他的最後一季。他打了21、22年，一直是史上最強之一，他的數據依舊維持在高檔。」

▲皮爾斯認為詹皇可能在下個賽季後退休，強調「我們會永遠感謝他」。 （圖／達志影像／美聯社）

皮爾斯說，自從籃球之神喬丹（Michael Jordan）退役後，詹姆斯扛起聯盟門面的重任，「我們很感謝他帶給比賽的一切。但他的時間到了，我們會永遠感謝他為聯盟做的一切。」

皮爾斯生涯也長達19季，10度入選全明星賽，並在2008年帶領塞爾提克擊敗湖人奪冠。他曾多次與詹姆斯在賽場上對決，深知詹皇對NBA帶來的影響力。

▲詹姆斯上季仍繳出場均24+8+7，並突破5萬分大關。 （圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯仍持續改寫「長壽」運動員的定義，上季他繳出場均24.2分、8.2助攻、7.8籃板，並成為史上首位突破5萬分大關的球員。他和「金童」唐西奇（Luka Doncic）搭檔打進今年季後賽，可惜首輪不敵灰狼止步。

外界普遍認為，詹姆斯在未來仍有兩大動力：一是與唐西奇聯手挑戰生涯第5冠，另一個則是等待兒子布朗尼（Bronny）在NBA的成長。他幾乎已經拿下籃球世界的一切榮譽，包括成為歷史得分王，但他希望在自己狀態尚佳時，自主選擇告別，而不是在衰退中被迫離開。

對於「詹皇是否迎來最後一舞」的討論，答案只有他本人能給。正如皮爾斯所言，無論何時結束，他已經是聯盟的傳奇象徵。詹皇還沒親口說「結束」，球迷能做的，就是持續欣賞他在場上的每一個偉大時刻。

▲詹皇是否迎來最後一舞？答案只有他本人能揭曉。 （圖／達志影像／美聯社）